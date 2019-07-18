سيارات تويوتا سوبرا 2020 تتورط في حادثة أثناء نقلها إلى الوكالة

الخليج ٣٦٥ نت – أصيبت عدة سيارات تويوتا سوبرا في المجر بأضرار فادحة أثناء نقلهم في شاحنة لصالات العرض، وبينما سبب الحادثة يظل لغزاً، تكشف الصور عن مدى الدمار الذي لحق بهم.

قد يكون السائق تسبب في الحادثة عبر الرجوع للوراء والاصطدام بشيء ما، أو ربما اصطدمت شاحنة Semi أخرى بها.. بغض النظر عن السبب، معظم الضرر واقع في الجزء السفلي من الشاحنة، ونلاحظة أن سوبرا الرمادية الغامضة أخذت ضربة شديدة في الركن الخلفي لدرجة تدمير الخلفية ومصابيحها والزجاج الخلفي.

الوضع ليس بنفس السوء لتويوتا البيضاء في المستوى العلوي من الشاحنة، حيث وقع الضرر على المصد الخلفي وأنابيب العادم فحسب، مع تضرر مصباح خلفي واحد، وأخيرا سوبرا الحمراء أيضاً تضررت لكونها في المستوى السفلي، غالباً عبر اصطدام السيارة الرمادية بها من تأثير الحادث.

ويُذكر أن تويوتا بدأت توصيل إصدار الإطلاق لسوبرا 2020 بالفعل مع إطلاق حملة إعلامية شاملة لها، مع إمكانية شراء نسخة Premium التي تتمتع بنفس مزايا إصدار الإطلاق بسعر 54,920 دولار (206,000 ريال)، أو 59,744 دولار (225,000 ريال) في حالة إضافة كل الاكسسوارات المتاحة.