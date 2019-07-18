لماذا يحب البعض رائحة البنزين؟ وما هي خطورته؟

الخليج ٣٦٥ نت – يهوى كثير من الأشخاص شم بعض الروائح الغريبة دون معرفة سبب ذلك، مثل روائح المانيكير أو الملابس الجديدة أو الكتب وأيضاً البنزين، حيث يعتقدون أن هذه الأشياء لها رائحة خاصة مميزة، لذا يستمتعون بشم رائحتها خاصة البنزين! لكن لماذا البنزين يهوى الكثير رائحته؟ هذا ما سوف نستعرض أسبابه اليوم لكم هنا.



وفقاً لإحدى الدراسات الأمريكية، فإن شخص من كل ثلاث أشخاص يحب رائحة البنزين، وبينت الدراسة أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء البنزين على مركب يعمل كمخدر يقمع وظيفة الجهاز العصبي، وأنه يتسبب بحالة من النشوة والبهجة والسعادة ويهدئ الأعصاب، وفي كثير من الأحيان تكون نتيجة استنشاقه مماثلة لاستهلاك كمية كبيرة من الكحول.

ويقول الأطباء النفسيون أن هذا النوع من الأدمان يدعى بـ “إدمان الشم”، ويحدث بسبب المركب الكيميائي (حلقة البنزين) المتواجد في البنزين، فعندما يصل هذا المركب الكيميائي إلى الدماغ فإنه يعطي إحساس بالدوار وقلّة التركيز بما يشبه الإحساس الناجم عن تناول المخدرات.

وفي حال استنشاق البنزين لفترة طويلة قصدًا فإنه يكون خطيرًا، حيث أن بعض الأشخاص يصل معهم إدمان رائحة البنزين إلى تعمد استنشاق الأبخرة الخارجة منه أو استنشاق قطعة قماشية منغمسة به، وهو مما يجعل هذا الشخص عرضة لتطور بعض أنواع السرطان في الدم.

ووجد الأطباء النفسيون أن مدمن شم البنزين تظهر عليه آثار الانسحاب في حال توقف عن شمه، حيث يشعر المدمن بالقلق والتوتر ويصبح سريع الغضب، مما يدفعه الى شم المزيد لتفادي حالة عدم الاستقرار التي وصل لها، مع ملاحظة أن أعراض الانسحاب لا تشمل أعراض جسدية، لذا غالباً لا يتنبه عائلة المدمن إلى المشكلة الحقيقية لديه.