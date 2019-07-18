ظهور تحديثات تويوتا لاندكروزر 2020 في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تويوتا لاندكروزر للحصول على جيل جديد كلياً في موديل 2021، لكن قبل ذلك، ستكتسب تحديثات طفيفة في موديل 2020، وهو ما ظهرت تفاصيله في رسوميات مسربة باليابان، ونستعرضها بالتفصيل أدناه.

اكتسبت المقصورة زخارفاً جديدة في فئة تورينج.

وهو ما ينطبق على المقصورة الداخلية في كل من الكونسول الوسطي ولوحة القيادة وعجلة المقود كذلك، حيث ستكون مغطاة جميعاً بكسوة جلدية سوداء مع مزيج من 3 ألوان مميزة.

وسوف تستمر هذه الزخارف كذلك بألواح الأبواب عبر ألوان مختلفة تتضمن أقمشة وجلود ذات لون أسود جذاب.

مع وجود خيار جديد لعجلات 20 إنش بتصميم فريد مختلف عن السابق.

وكما توضح لنا هذه الصورة، ستكون هناك خيارات مختلفة لكسوة لوحة القيادة بل وحتى ألوان منافذ تهوية المكيف، مع ملاحظة أن الشاشة هنا لغرض توضيحي فقط ومن غير المؤكد إن كانت ستكون بهذا الحجم الذي نراه أم أكبر.

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من حيث المفاتيح، نجد أن المفتاح المتوفر على اليمين هو نفسه الحالي دون تغيير مع فئات GX.R وVX.R وS الذي يأتي بالفعل مع موديلات 2018 و2019 بالإضافة إلى 2020، في حين أن المفتاح المتوفر على اليسار هو الجديد وسوف يتوفر لفئة GX فقط كي يعمل ببصمة اصبع السائق.

كما سيكون هناك تحديث ميكانيكي يضم أعمدة تعليق أمامية وخلفية عالية الأداء لبعض نسخ فئة تورينج.

مع خيار للحصول على لمسات خارجية مطلية بلون أسود لامع لبعض نسخ فئة جراند تورينج 2020 في اليابان.

إضافة لإتاحة لون جديد يحمل اسم اللؤلؤ الأسود الكريستالي.

هذا وقد يتم توفير هذه التحديثات في تويوتا لاندكروزر بالخليج في موديل 2020 خلال شهرين من الآن، مع الأخذ بالاعتبار أن الجيل القادم سيتم تدشينه خلال العام المقبل ليصل أسواقنا في 2021.