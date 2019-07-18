هل تنوي جنرال موتورز إيقاف إنتاج كاديلاك CT6؟

الخليج ٣٦٥ نت – فاجأت جنرال موتورز المتابعين هذا العام بالإعلان عن إغلاق ثلاثة مصانع في أمريكا الشمالية وتوقف إنتاج موديلات شيفروليه فولت وامبالا وكروز وبويك لاكروس وكاديلاك XTS و CT6، ولكن بعد ذلك جاءت الأخبار بأن CT6 لم تنتهي بعد، حيث أكد رئيس كاديلاك وقتها ستيف كارلايل أن الشركة “لم تصرح أبدا” بتوقف إنتاج CT6، وأن السيدان الفاخرة مستمرة وستحصل على أول نسخة لتقنية “سوبر كروزر” للقيادة نصف الذاتية ومحرك Blackwing V8 الجديد.

البعض تساءل عن مكان إنتاج CT6 بعد توقف مصنع ديترويت للشركة، والإجابة غير واضحة حتى الآن، حيث صرحت جنرال موتورز أن المصنع مستمر في إنتاج CT6 حتى يناير القادم، “وليس لدينا معلومات أخرى نعلن عنها في الوقت الحالي”، وأحد الخيارات أمام الشركة هو صنع الموديل في الصين وتوريده لباقي الأسواق العالمية.

للوقت الحالي، كاديلاك CT6 موديل 2020 حصلت على زيادة معتبرة في السعر، بمحرك V6 سعة 3.6 لتر لنسخ Luxury و Premium Luxury، أما نسخة بلاتينوم الأغلى ثمنا فستحصل على محرك Blackwing V8 تيربو مزدوج سعة 4.2 لتر، ويبدأ سعر السيارة من 59,990 دولار (225,000 ريال)، وهي زيادة 32,000 ريال عن الموديل السابق.