“بالصور” فورد توروس 2020 تظهر بالكامل على أرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد توروس 2020 الجديدة على أرض الواقع في الصين مع استعداد الشركة لتصديرها من هناك إلى الخليج، وقد حصلت السيارة على تحديثات منتصف العمر، مع اعتمادها على منصة CD4 المشتركة مع طراز فيوجن.

وتتمتع السيارة تصميم سلس يضفي على السيدان طابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد بجعلها أطول وأعرض قليلاً مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.

بالمقدمة، حصلت توروس عدة تصميمات للشبك الأمامي حسب الفئة، لتشمل شبك ماسي كما هو واضح في الصور المرفقة مع توفر شبك سداسي للنسخ الأخرى بعناصر مطعمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضاً كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب، في حين كانت التغييرات الأكبر بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل، كما ستتوفر فئة Vignale الأعلى بعدة اختلافات بالتصميم تشمل المزيد من الزخارف الكرومية وسقف أسود مع عجلات 19 إنش مزدوجة الألوان.

هذا وستوفر توروس المحدثة محركات إيكوبوست فئة 4 سلندر بسعة 1.5 لتر و 2 لتر فقط بقدرة 245 حصان، حيث سيتم تصنيعها عبر شراكة فورد-شانجان بمصنع هانغتشو ذو قدرة إنتاج 250,000 سيارة سنوياً.