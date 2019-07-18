800 سيارة هربها زعيم كوريا الشمالية إلى بلاده.. إليك القائمة

الخليج ٣٦٥ نت – كوريا الشمالية هي أكثر دولة معزولة عن العالم في الوقت الحالي، ورغم محاولات زعيمها كيم جونغ اون التواصل مع العالم الخارجي مؤخراً وتحقيق بعض السلام، تظل العقوبات الاقتصادية الشاملة من الأمم المتحدة وأمريكا مستمرة بدون انقطاع على الدولة.

رغم ذلك، تتمكن كوريا الشمالية من الالتفاف حول هذه العقوبات ويستمتع كيم جونغ اون بجميع رفاهيات منصبه، وقد رأينا هذا العام مقابلة كيم جونغ اون للرئيس الأمريكي وغيره من كبار المسؤولين الغربيين برفقة عدد واسع من السيارات الفاخرة المصاحبة له، مثل رولز رويس فانتوم ومرسيدس مايباخ S600 جارد.