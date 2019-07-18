800 سيارة هربها زعيم كوريا الشمالية إلى بلاده.. إليك القائمة

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الخليج ٣٦٥ نت – كوريا الشمالية هي أكثر دولة معزولة عن العالم في الوقت الحالي، ورغم محاولات زعيمها كيم جونغ اون التواصل مع العالم الخارجي مؤخراً وتحقيق بعض السلام، تظل العقوبات الاقتصادية الشاملة من الأمم المتحدة وأمريكا مستمرة بدون انقطاع على الدولة.
رغم ذلك، تتمكن كوريا الشمالية من الالتفاف حول هذه العقوبات ويستمتع كيم جونغ اون بجميع رفاهيات منصبه، وقد رأينا هذا العام مقابلة كيم جونغ اون للرئيس الأمريكي وغيره من كبار المسؤولين الغربيين برفقة عدد واسع من السيارات الفاخرة المصاحبة له، مثل رولز رويس فانتوم ومرسيدس مايباخ S600 جارد.
وقد قامت منظمة أمريكية غير ربحية باسم C4ADS بالتعمق في الأمر واكتشاف أن الدولة تدير شبكة تهريب ضخمة تغطي 90 دولة، وتضمن هذه الشبكة شراء البضائع من الدول الأصلية ونقلهم إلى الصين أو روسيا ثم إلى كوريا الشمالية.. وبين أعوام 2015 و2018، هربت كوريا الشمالية 800 سيارة داخلها.
لكزس تبدو العلامة المفضلة للحزب الشيوعي وزعيم كوريا الشمالية، بـ 537 سيارة من الشركة تشمل GS350 و GX460 و LS430 و LX470 وغيرهم، ثم تويوتا بـ 66 سيارة تشمل كورولا وهايلكس وهايلاندر ولاند كروزر، ثم نيسان بـ 43 سيارة تشمل باترول وباثفايندر واكس تريل، وأيضا ميتسوبيشي باجيرو ومرسيدس ورولزرويس.
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