سعر كامري 2018 فل كامل

بالطبع تُعد سيارات تويوتا واحدة ضمن أشهر شركات السيارات اليابانية ذات التاريخ المشرف والجودة العالية والتقنيات الحديثة التي ترضي كافة الأذواق، وجاءت سيارات الكامري التي تعد أعلى فئات سيارات التويوتا لكي تضاعف من شهرة ونجاح تلك الشركة حيث تتمتع بقوة محركها والتصميم الخارجي الجذاب بل والعديد من الرفاهيات والكماليات الأخرى التي جعلتها الخيار الأول لدى الكثير من رجال الأعمال وعشاق الفخامة والرقي، فدعونا نتابع معكم بالتفصيل في السطور التالية مواصفات و سعر كامري 2018 فل كامل ومزيد من التفاصيل في السطور التالية.

مواصفات سيارة كامري 2018

سيارة كامري 2018 هي واحدة من أشهر سيارات التويوتا التي تم إطلاقها في السنوات القليلة الماضية حيث تأتي بتصميم خارجي رياضي وجذاب من فئة سيارات السيدان على عكس سيارات التويوتا السابقة حيث تأتي بواجهة قوية أو ذات شكل حاد يوحي بالقوة والصرامة وذات شبك امامي قوي يمنعها من الاصطدام المباشر من الأمام .

مع تواجد فتحات تهوية أمامية وخلفية لكي تخفض من درجة حرارتها بل وتوفر أيضاً أربعة مخارج لعودام السيارة، وفي نفس الوقت تجمع بين السيارات العائلية الضخمة وبين سيارات الدفع الرباعي وجاءت أيضاً بجنوط أمامية عريضة ذات منحنيات أنيقة تمنحها مظهر رياضي تصل إلى 17 بوصة مع مصابيح أمامية مائلة نوعاً ما وبالتالي تستطيع تفادي الهواء أو الرياح على الطرق السريعة.

أبعاد سيارة كامري 2018

أما عن أبعاد سيارة كامري 2018 فهي متنوعة إلى حد كبير فنجد طولها يصل إلى 4859 مليمتر تقريباً أو العرض فهو يتخطى ال 1830 مليمتر بينما الإرتفاع يبلغ حوالي 1440 مليمتر مع فتحة سقف للتهوية تمنح السائق رؤية بانورامية من الخارج، وحقيبة خلفية بسعة 427 لتر مع إمكانية طي المقعد الخلفي مما يمنحها مزيد من الإتساع وبالتالي تعد كبيرة نوعاً ما مقارنة بالكثير من سيارات السيدان الأخرى .

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ويتضح لنا أيضاً حجمها وضخامتها التي جعلتها مناسبة للعائلات أو خروجات الأصدقاء وكذلك رجال الأعمال، ومجدها أيضاً مرتفعة عن سطح الأرض بحوالي 155 مليمتر وبالتالي يجعلها تتفادى احتكاك الحواجز المرتفعة أو الطرق الغير ممهدة ولاسيما إذا تضاعفت حجم الحمولة بها.

مزايا سيارة كامري 2018

وبالنسبة إلى مزايا سيارة كامري فهي كثيرة ومتعددة فنجد على سبيل المثال:

تحتوي سيارة كامري 2018 على مواصفات تقنية متطورة تجعلها تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي توصل إليها العلم في الفترة الحالية مثل شاشات العرض التي تعمل باللمس الحراري أو الإيماءات التي تأتي بمقاس 7 بوصة تمكن السائق من مطالعة الطريق أو عرض بعض الخرائط بل وفي حالة السفر يتم مشاهدة بعض الأفلام.

بجانب توفير محرك ذو سعة كبيرة للغاية تبلغ 2500 سي سي مع سرعة محرك تصل إلى 178 حصان وقوة عزم دوران اصل إلى 231 نيوتن أما عن عدد الدورات فهو 4100 دورة في الدقيقة، ويصل عدد الكيلومترات في الساعة الواحدة إلى 195 كيلو متر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 61 لتر وبالتالي تنافس مثيلتها سيارة افانزا العائلية.

وتعتمد السيارة على نظام المكابح الإلكترونية فئة ال EBD التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من الثبات وتفادي الصدمات ولاسيما على المرتفعات الصخرية أو الجبلية فضلاً عن خاصية الاتزان أو ESP والتي تمنعها من السقوط.

كذلك نجد نظام الايموبليزر الذي يعمل على فصل الدائرة الكهربائية عن محرك السيارة في حال سرقتها حيث تعمل بنظام الشرائح الإلكترونية وبالتالي يتم إصدار صوت إنذار عند محاولة فتحها، بجانب خاصية التتبع أو ال GPS التي تمكنك من إستعادة سيارتك في حال تعرضها للسرقة.

التحكم في المقاعد والمرايا والزجاج أيضاً الخاص بالنوافذ بطريقة إلكترونية وبالتالي تساعد السائق على التركيز أثناء القيادة مع تواجد وسائد هوائية أمامية وخلفية لمزيد من الحماية تعمل على إنقاذ الركاب في حال تصام السيارة من الأمام.

تعتمد المصابيح على الإضاءة الليد القوة التي تجعل السائق ينعم بقيادة ممتعة أثناء الليل بل وفي أقصى الظروف المناخية عند ضبابية الرؤية أو تراكم الشبورة على الزجاج الأمامي، ما القدرة على ركن السيارة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال المرايا متعددة الزوايا بل والردار الذي يجنبك الاصطدام بالاشياء من حولك.

أما عن وسائل الترفيه فهي تتمثل في السماعات القوية ومشغل الأقراص المدمجة وكذلك وصلة ال يو اس بي والبلوتوث الذي يمكنك من سماع الموسيقى بجودة عالية ونقاء ووضوح، ويمكن أن يتم شحن الهاتف عن طريق بطارية السيارة.

بل وتأتي عجلة القيادة بشكل انسيابي جذاب للغاية متعددة الأغراض لمزيد من الراحة والأمان مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات مع سهولة التحكم في مساحات الزجاج الأمامية والمرايا الجانبية بل وزجاج السيارة والحقيبة الخلفية.

عيوب سيارة كامري 2018

وبالنسبة إلى عيوب سيارة كامري 2018 فهي تتمثل في حرق نسبة كبيرة من الوقود عند قطع حوالي مائة كيلو متر بمعدل 8 لتر فضلاً عن عدم توافر مصابيح أمامية من الزينون وغير حساسة للضوء والذي يجعلها تتأثر بالظروف المناخية على المدى البعيد .

بل ويعاب عليها البعض سعرها المرتفع نوعاً ما والذي يناسب شريحة محددة أو فئة معينة من رجال الأعمال ومشاهير المجتمع، ولكن يمكن التغلب على تلك العيوب بكل سهولة مقارنة بالمزايا المتعددة التي تحتوي عليها السيارة.