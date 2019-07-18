إليك الطريقة التي تتم بها مراجعة أسعار البنزين في المملكة ودول أخرى

الخليج ٣٦٥ نت – تعتمد آلية تسعير مشتقات البترول على ربط سعرها بسعر التصدير الذي يتغير باستمرار بحسب قوة العرض والطلب، وهذا ما يحدث بالمملكة، فسعر التصدير هو قيمة لتر أو برميل البنزين في مرفأ رأس تنورة عند تصديره إلى الخارج، وبالتأكيد يختلف هذا السعر حول العالم من مرفأ لآخر.

وفيما يخص فترات مراجعة الأسعار، فتختلف من دولة لأخرى، حيث تتم في المملكة بصورة ربع سنوية، بينما تتم بصورة يومية في “أمريكا وكندا وفرنسا وأستراليا وألمانيا والبرازيل والمكسيك”، وتتم بصورة أسبوعية في دولة كوريا الجنوبية، وهناك أيضاً مراجعات تتم كل عشرة أيام في دول كالصين، وتقوم الإمارات وعمان وجنوب أفريقيا بهذه المراجعات مطلع كل شهر.

وتحتل المملكة المرتبة الخامسة عالمياً من حيث رخص سعر الديزل، أما من حيث رخص سعر البنزين الممتاز فتأتي في المركز الحادي والعشرين.