ريستا يعود الى فيراري | فورمولا 1 2019

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – أعلن فريق ألفا روميو في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني مغادرة المدير التقني لدى صفوفه، سيموني ريستا نهاية الشهر الحالي يوليو الى فريقه السابق فيراري وترقية جان مونشو، المسؤول الحالي عن قسم الإنسيابية إلى منصب المدير التقني خلفًا لـ ريستا.

إنضم ريستا الى فريق ساوبر\ ألفا روميو حالياً العام الماضي بعد ان إشتغل عضوا مهما في قسم التصميم لدى فيراري بحيث أثبت ريستا نفسه ليعود مرة أخرى الى فريقه السابق الذي يستعد لتطوير سيارة 2021 التي ستشهد تغيرات جدرية في القوانين التقنية.

انضمّ ريستا إلى ألفا روميو العام الماضي عندما كان الفريق يشارك تحت اسم ساوبر، وذلك بعدما أسّس نفسه كعضو هام ضمن فريق التصميم لدى القلعة الحمراء.

وخلال ترأسه للقسم التقني لدى ساوبر/ألفا روميو قدّم ريستا مزيدًا من المسؤولية والخبرة، لكن لم يكن متوقّعًا أن يستمر مع الفريق على المدى الطويل.

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وقال مدير فريق ألفا روميو فريدريك فاسور في البيان:

“أود التقدم بجزيل الشكر إلى سيموني لمساهماته في التقدّم الذي حققه الفريق وأتمنّى له الأفضل في مسيرته في المستقبل” .

وأضاف: “أما فيما يخصّ بـ جان، يسرني أن أشجعه على تولي دور المدير الفني، إذ قام بعمل جميل حتّى الآن وأثق في أنّه سيكون قادرًا على قيادة مجموعتنا التقنية مع استمرار الفريق في رحلته التصاعدية في ترتيب البطولة”

من جانبه، أضاف مونشو قائلًا: “أنا متحمس جدًا لهذا التحدي الجديد وأتطلع قدماً إلى البدء في منصبي الجديد.””.

وأكمل: “يعود الأمر إلينا الآن كي نثبت صحّة قراراتهم، إذ أثق في أنّنا على طريقنا إلى مستقبل مشرق”.