كتب: باسل الحلواني
شهدت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي، تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 3.1% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب البيان الصادرعن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم.
وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إنه جرى تسجيل أقل من 8.2 مليون سيارة جديدة في دول الاتحادخلال النصف الأول من العام.
وأشارت الرابطة إلى أن المبيعات انخفضت في جميع الأسواق الرئيسية بالاتحاد، ماعدا ألمانيا التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5%.
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بدول الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي تراجعت بنسبة 7.8% لتسجل 1.45 مليون سيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مبيعات السيارات بدول الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.