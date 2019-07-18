تراجع مبيعات السيارات بدول الاتحاد الأوروبي

كتب: باسل الحلواني

شهدت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي، تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 3.1% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب البيان الصادر

عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إنه جرى تسجيل أقل من 8.2 مليون سيارة جديدة في دول الاتحاد

خلال النصف الأول من العام.

وأشارت الرابطة إلى أن المبيعات انخفضت في جميع الأسواق الرئيسية بالاتحاد، ماعدا ألمانيا التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5%.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بدول الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي تراجعت بنسبة 7.8% لتسجل 1.45 مليون سيارة.