الخليج ٣٦٥ نت – سباق جائزة بريطانيا الكبرى التابع لفورمولا 1 قدم لنا لحظات رائعة الأسبوع الماضي، كما حقق فريق ريد بل رقم قياسي لأسرع منطقة توقف للصيانة Pit Stop على الإطلاق.
وقد شملت الصيانة تغيير العجلات الأربعة للسيارة خلال 1.91 ثانية فقط!، وقد صرحت فورمولا 1 أن هذا الرقم بالكاد تفوق على الرقم السابق بـ 0.01 ثانية، والذي حققته ريد بل أيضاً.
الفيديو المرفق يوضح السرعة والعجلة المذهلة التي تعمل بها فرق صيانة سيارات السباق.. بالطبع هذا الوقت قد يمتد في حالة إعادة فورمولا 1 لخطوة إعادة تزويد السيارات بالوقود، والتي أشار رئيس فورمولا 1 سابقاً أنها ستؤدي لسيارات أصغر وأخف بدون الحاجة لتخزين كل وقود السباق من البداية، ولكن الفرق المشاركة ترفض ذلك لكونها عملية محفوفة بالمخاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” تغيير 4 إطارات سيارة فورمولا 1 في “غمضة عين”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.