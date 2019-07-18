“بالفيديو” تغيير 4 إطارات سيارة فورمولا 1 في “غمضة عين”!

الخليج ٣٦٥ نت – سباق جائزة بريطانيا الكبرى التابع لفورمولا 1 قدم لنا لحظات رائعة الأسبوع الماضي، كما حقق فريق ريد بل رقم قياسي لأسرع منطقة توقف للصيانة Pit Stop على الإطلاق.

وقد شملت الصيانة تغيير العجلات الأربعة للسيارة خلال 1.91 ثانية فقط!، وقد صرحت فورمولا 1 أن هذا الرقم بالكاد تفوق على الرقم السابق بـ 0.01 ثانية، والذي حققته ريد بل أيضاً.

الفيديو المرفق يوضح السرعة والعجلة المذهلة التي تعمل بها فرق صيانة سيارات السباق.. بالطبع هذا الوقت قد يمتد في حالة إعادة فورمولا 1 لخطوة إعادة تزويد السيارات بالوقود، والتي أشار رئيس فورمولا 1 سابقاً أنها ستؤدي لسيارات أصغر وأخف بدون الحاجة لتخزين كل وقود السباق من البداية، ولكن الفرق المشاركة ترفض ذلك لكونها عملية محفوفة بالمخاطر.