4 أطفال سرقوا نيسان باترول وأخذوها في رحلة 900 كم!

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن أربع أطفال مؤخراً تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 14 عام من سرقة سيارة نيسان باترول 2004 محملة بصنارات صيد الأسماك للذهاب في رحلة مسافتها 930 كم.

حسب التقارير الإخبارية عن الحادث الذي وقع في استراليا، تضمنت مجموعة الأطفال ولدين عمرهم 13 عام وفتى بعمر 14 عام بجانب فتاة عمرها 10 أعوام، حيث تركوا منازلهم يوم السبت في مدينة كوينزلاند قبل أن يتوقفوا لإعادة تعبئة السيارة بالوقود في صباح اليوم التالي ليستمروا بعدها في رحلتهم التي كانت تهدف للخروج من ولايتهم للوصول إلى ولاية نيو ساوث ويلز رغبة في الوصول لبلدة جلين انز بصباح يوم الأحد، إلا أنه بعد طلب مساعدة الشرطة في العثور عليهم، تم الإمساك بهم في بلدة جرافتون.

تنوي قوات الشرطة توجيه تهم مختلف للأطفال بعد استجوابهم، خاصة بعد أن أغلقوا أبواب السيارة على نفسهم، مما جعل الشرطة تستخدم عمود حديدي خاص لفتح الأبواب عنوة بغرض اعتقالهم.

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هذا وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأطفال قاموا أيضاً بأخذ بعض المال من أهلهم دون إعلامهم بذلك، بينما ترك طفل واحد فقط محلوظة صغيرة مكتوبة بخط يديه لأهله، وقد تم في النهاية إطلاق سراح أحد الأطفال ليكون برعاية أحد أفراد عائلته، بينما سيتولى مهمة التعامل مع الأطفال الثلاثة الآخرين هيئة خدمات الأسرة والمجتمع.