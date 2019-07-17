كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كاديلاك توقف إنتاج ATS وتستبدلها بـ CT4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت كاديلاك سيارتها الرياضية الفاخرة ATS في عام 2012، لتكون منافسة قوية لـ بي إم دبليو الفئة الثالثة.

كانت كاديلاك ATS قد تميزت بالعديد من المزايا أبرزها التحكم المغناطيسي في القيادة، و في عام 2015 ألحقت الشركة بالسيارة الفئة الكوبيه وفئة ATS-V عالية الأداء، ولكن يبدو أنها جاءت في وقت غير مناسب بسبب التوجه العالمي نحو سيارات الكروس أوفر والـ SUV لتؤكد الشركة رسميًا إيقاف سيارات ATS ليحل محلها CT4.

توقف إنتاج الفئة السيدان منذ عام تقريبًا، وأخر ATS كوبيه خرجت مؤخراً من خطوط الإنتاج رسميًا من مصنع الشركة في ولاية ميشيجان الأمريكية.