بنتلي فلاينج سبير 2020 تبدو مدهشة على أرض الواقع

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الخليج ٣٦٥ نت – مع كشف بنتلي عن فلاينج سبير الجديدة كلياً الشهر الماضي، تم رصد السيدان الفاخرة أثناء تجوالها مؤخراً في شوارع إمارة Andorra المستقلة الصغيرة في أوروبا.
هذه الإمارة تحتوي على عدد كبير من سيارات بنتلي رغم صغر حجمها وقلة سكانها.. والسؤال هنا كيف نرى فلاينج سبير الجديدة في الشوارع رغم أن موعد طرحها الرسمي في الأسواق هو بداية العام القادم.
الإجابة أن هذه ليست سيارة عادية للعملاء بل سيارة الشركة نفسها، حيث تستمر بنتلي في اختبار الموديل حتى بعد تدشينه، وتبدو السيارة متألقة تماماً في هذه الصور.
وتعتمد فلاينج سبير على محرك W12 سعة 6.0 لتر بقوة 630 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر، كما ترتكز على منصة MSB الجديدة لمجموعة فولكس فاجن، والمشتركة مع بورش باناميرا.
ورغم أن الراحة والفخامة هما أهم الأولويات مع هذه السيارة إلا أن أداءها ممتاز أيضاً بالنسبة لسيارة من هذه الفئة، حيث تتسارع إلى 96 كم\س في 3.7 ثانية بسرعة قصوى 333 كم\س.
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