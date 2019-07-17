“بالصور” التجارة تستخدم موضة “الترك” للتوعية بقطاعي الأعمال والمستهلك

الخليج ٣٦٥ نت – استخدمت وزارة التجارة والاستثمار موضة “الترك” في مجال التوعية، من خلال تصميمها لسيارات بشكل جاذب ومكون من هاشتاقات توعوية لقطاعي الأعمال والمستهلك؛ وبهذا تصبح ملفتة للعابرين ومحققة لأهدافها في توصيل الرسالة بطريقة عفوية.

وتستهدف السيارة التجمعات والفعاليات ومواقع الاحتفالات والأسواق والملاعب الرياضية، ويتكون فريق تشغيلها من اثنين؛ موظف من خدمة العملاء وآخر من خدمة المستهلك؛ لتقديم الخدمة بشكل متكامل، حيث وضعت الوزارة على السيارة هاشتاق #اعرف_حقك والموجه للمستهلك، وهاشتاق #إبدأ_عملك_التجاري لقطاع الأعمال.

يُذكر أن الوزارة قد أعادت تصنيع السيارة لتكون متوائمة مع الشكل الجديد للسيارات، فتم تزويدها بمستودع خلفي صغير للمعدات، وثلاجة، وتكييف للجزء الأوسط من السيارة، بالإضافة إلى ستاندات للآيبادات وبروشورات للمستهلك والأعمال وطاولتين خارجيتين لتقديم الخدمة.