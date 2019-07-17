“بالصور” إهداء سيارة بنتلي إلى كمارا بعد انضمامه لنادي الاتحاد

الخليج ٣٦٥ نت – أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، السيد “أنمار الحائلي” رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد وهو يهدي سيارة بنتلي للاعب هارون كمارا، لاعب بالفريق منضم حديثاً وقادم من نادي القادسية. وعلّق الكثيرون من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الصور، بأن إهداء السيارة جاء عقب توقيع عقد انضمام اللاعب مباشرة، والذي سيستمر لمدة خمس سنوات. يُذكر أن مصادر معينة كانت قد كشفت قبل مدة عن المميزات التي سيحصل عليها كمارا بمجرد توقيعه على العقد، وكانت من بينها سيارة فارهة وفيلا.

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