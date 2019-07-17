4 مناطق في السيارة لا تقترب منهم حتى لا تتعرض للخطر!

الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض السيارات أحياناً إلى بعض المشاكل والأعطال خلال السير على الطريق مما يؤدي إلى توقف السيارة، بعض السائقين يحاولون إصلاح هذه الأعطال بدون الدراية الكاملة لمعالجة المشكلة، لذا قد يتعرضون للضرر من بعض المناطق الخطرة في السيارة، لذا نقدم لكم اليوم أخطر أجزاء السيارات التي يجب الحذر في التعامل معها.

أولاً: فرن المحرك



هو أحد الأجزاء الخطرة ويتصل بمحرك السيارة ويعمل على امتصاص العادم الناتج من عملية احتراق الوقود بداخل المحرك، ومن ثم يقوم بتجميعه ونقله من المحرك إلى الأنابيب الخاصة بالعادم تمهيداً لطرده خارج السيارة، هذا الجزء درجة حرارته مرتفعة جدا نظرًا لقربه الشديد من المحرك وعملية الاحتراق، وقد تتعرض إلى حروق بالغة حال ملامسته.

ثانياً: الردياتير



الردياتير أحد أهم الأجزاء في دورة تبريد المحرك، حيث يقوم بتبريد المياه التي تعمل على امتصاص الحرارة من المحرك، لذا فإن المياه داخله تكون غالباً ساخنة جداً وتصل لدرجة الغليان، وفي حال القيام بفتح الغطاء الخاص به فإنه قد يسبب الإصابة بالحروق.

ثالثاً: خزان الوقود

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نظراً لأن الوقود من المواد شديدة الاشتعال، وأي خطأ في التعامل معه قد يسبب اشتعال السيارة، لذا يعد هذا الجزء من الأماكن الخطرة في السيارة، ويجب التعامل معه بحذر.

رابعاً: مروحة الردياتير

مروحة الردياتير (المحرك) هي أحد أجزاء تبريد المحرك أيضاً، وتكون ملاصقة للردياتير، وتعمل على تبريد المياه داخل الردياتير عندما ترتفع حرارته، لذا فإنها تعمل على فترات، وقد تتعرض يدك للجروح حال عمل المروحة فجأة، كما أن هذه المنطقة من المناطق الساخنة في منطقة المحرك.