تعرف على تقنيات نيسان نافارا الجديدة “بديلة الددسن”

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت نيسان نافارا لعام 2019 على عدة تحسينات في مستويات راحة الركوب والتوجيه، مع تميزها بتحسينات على ناحية التقنيات ومستويات الأمان، ما سيحافظ على مدى تميز البيك أب الفريدة في فئتها.

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تأتي نافارا مع كاميرا خلفية وشاشة لمسية بقياس 5 إنش في عدد من الفئات، مما يساعد السائق على رؤية المشاة والسيارات خلفه، كما أنها تجعل مهمة ركن البيك أب أكثر سهولة مع وجود خطوط إرشادية على الشاشة.

تحمل العدادات الرقمية شاشة مساعد سائق متميزة، حيث تقوم بإظهار متوسط السرعة أثناء القيادة للمساعدة في ضبط نمط القيادة من أجل تحسين استهلاك الوقود، مع مراقبة الحالة العامة للسيارة.

تحمل المقصورة عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد مع مجموعة من عناصر التحكم سهلة الاستخدام، بما يتضمن تشغيل الموسيقى، وإجراء مكالمات هاتفية، والتحكم في شاشة نظام المعلومات، وضبط التحكم في السرعة، دون أن يقوم السائق بترك المقود.

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وتوفر نافارا مفتاح ذكي من نيسان، حيث يسمح بفتح وغلق الأبواب والصندوق الخلفي، تشغيل المحرك والتسارع، بضغطة زر.

كما تحتوي المقصورة على مكيف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، مع وجود منافذ تبريد خلفية، إضافة إلى مرآة خلفية ذكية ذاتية التعتيم تساعد على تقليل وهج مصابيح السيارات بالخلف، كما إنّها تُظهر أيضًا درجة الحرارة الخارجية وتحتوي على بوصلة رقمية.