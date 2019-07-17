تعرف على تقنيات نيسان نافارا الجديدة “بديلة الددسن”

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الخليج ٣٦٥ نت – حصلت نيسان نافارا لعام 2019 على عدة تحسينات في مستويات راحة الركوب والتوجيه، مع تميزها بتحسينات على ناحية التقنيات ومستويات الأمان، ما سيحافظ على مدى تميز البيك أب الفريدة في فئتها.
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تأتي نافارا مع كاميرا خلفية وشاشة لمسية بقياس 5 إنش في عدد من الفئات، مما يساعد السائق على رؤية المشاة والسيارات خلفه، كما أنها تجعل مهمة ركن البيك أب أكثر سهولة مع وجود خطوط إرشادية على الشاشة.
تحمل العدادات الرقمية شاشة مساعد سائق متميزة، حيث تقوم بإظهار متوسط السرعة أثناء القيادة للمساعدة في ضبط نمط القيادة من أجل تحسين استهلاك الوقود، مع مراقبة الحالة العامة للسيارة.
تحمل المقصورة عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد مع مجموعة من عناصر التحكم سهلة الاستخدام، بما يتضمن تشغيل الموسيقى، وإجراء مكالمات هاتفية، والتحكم في شاشة نظام المعلومات، وضبط التحكم في السرعة، دون أن يقوم السائق بترك المقود.
وتوفر نافارا مفتاح ذكي من نيسان، حيث يسمح بفتح وغلق الأبواب والصندوق الخلفي، تشغيل المحرك والتسارع، بضغطة زر.
كما تحتوي المقصورة على مكيف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، مع وجود منافذ تبريد خلفية، إضافة إلى مرآة خلفية ذكية ذاتية التعتيم تساعد على تقليل وهج مصابيح السيارات بالخلف، كما إنّها تُظهر أيضًا درجة الحرارة الخارجية وتحتوي على بوصلة رقمية.
أما عن تقنيات الأمان، فإن نافارا تمتاز بحزمة درع سلامة نيسان، حيث تركز هذه التقنية على مراقبة أنظمة السيارة وما يحيط بها، مساعدة للتعامل مع المواقف الغير متوقعة، والحفاظ على سلامة الركاب عند الحوادث.
تبدأ تقنيات الأمان مع مصابيح LED الأمامية القوية التي تساعد السائقين الآخرين على رؤية سائق نافارا أثناء الليل من على بعد كافي، كما أن هذه المصابيح تطفأ تلقائياً حتى في حالة نسيانها تعمل بعد إطفاء المحرك.
تتضمن الكاميرا الخلفية وشاشة المعلومات نظام تنبيه صوتي في حالة الرجوع للخلف مع وجود أجسام من أي نوع تعيق الطريق لتحذير السائق، وتتضمن أنظمة الأمان الأخرى مساعد البقاء في المسار، نظام استعادة الثبات ونظام مانع انزلاق المكابح على الطرقات الغير جافة، إضافة لنظام تعزيز قوة المكابح حسب عدد الركاب ووزن الحمولة.
هذا وتأتي نيسان نافارا مع اثنين من الوسائد الهوائية الأمامية لكل من الراكب الأمامي والسائق، مع وجود وسادة هوائية أخرى لركبة السائق ووسائد هوائية جانبية لكل الركاب، إضافة لتوفير نظام مانع السرقة الذي يمنع القيادة غير المصرّح بها عن طريق تعطيل المحرك ما لم يوجد المفتاح المبرمج إلكترونيًا في منفذ التشغيل.
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