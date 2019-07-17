“بالصور” الشرطة البرازيلية تداهم مصنع سيارات فيراري ولامبورجيني مقلدة

الخليج ٣٦٥ نت – داهمت الشرطة البرازيلية يوم أمس منشأة ضخمة في جنوب البلاد كانت تقوم بتجميع السيارات الفارهة من ماركتي “فيراري” و”لامبورجيني” الإيطاليتين لبيعهم في السوق السوداء بسعر زهيد، مستخدمة في ذلك قطع غيار مقلدة للشركتين.

وفي لقاء صحفي مع متحدث الشرطة البرازيلية الخاص بولاية سانتا كاتارينا البرازيلية، قال:” إن السيارات المقلدة من ماركتي فيراري ولامبورجيني كانت تجُمع بناء على الطلبات التي تستقبلها من العملاء، وتباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار أقل من تلك السائدة في السوق”.

وحسب ما صدر من موقع سكاي نيوز بالعربية، فإن كل سيارة كانت تباع من هذه النسخ المقلدة للعملاء عبر السوق السوداء، كان يتراوح سعرها بين 187 ألف ريال و 258 ألف ريال، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة من الشرطة البرازيلية.

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وكشفت شرطة ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية عن التحفظ على عدة قطع كانت معدة لصنع سيارات فارهة مقلدة خلال مداهمة المنشأة، معلنة ملاحقتها لأصحاب المصنع بتهمة انتهاك “الملكية الصناعية”.

وفي نفس السياق، قام وكلاء الشركتين الإيطاليتين “فيراري” و”لامبورجيني” بالعديد من الشكاوى للأضرار التي لحقت بهم، مما أستدعى شرطة سانتا كاتارينا لفتح تحقيقا في هذا الأمر.