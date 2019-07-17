أفخم 10 سيارات في العالم

من خلال السطور المقبلة سنتعرف على أفخم 10 سيارات في العالم ، وهي مجموعة من أحدث السيارات وأفضلها وأكثرها ارتفاعا من حيث السعر والمواصفات في العالم .

10. Audi Q8 2019

audi q8 2019

هي سيارة يبلغ سعرها حوالي 76 ألف دولار أميركي وتتميز بتصميمها الهجومي الشرس للغاية ، مع واجهة أمامية بها شبكة عريضة وفي المنتصف نجد شعار أودي ولها من الخلف مصابيح متصلة كما هو الحال مع جميع سيارات أودي الجديدة .

يبلغ طول سيارة أودي كيو 8 2019 حوالي 3 أكمتار تقريبا مع عرض قدره 2 متر ما يوفر مساحة كبيرة مريحة للركاب ، ولهذه السيارة محركين الأول يعمل بالبنزين والأخر يعمل بالديزل ، ويتوفر بها بالداخل شاشة لقياس محرك السرعة فيها ولها من الداخل تصميم أوتوماتيكي رائع يسهل على المستخدم استخدام السيارة بكل راحة وسهولة .

ولها مكونات داخلية رائعة من حيث المقبض ومقود القيادة هي كلها تاصيل ومميزات يكون سائق السيارة في أمس الحاجة إليها للوصول الى التجربة الكاملة من حيث الراحة والرفاهية والشعور بالقوة على الطريق .

9. Volvo XC90

Volvo XC90

فولفو اكس سي 90 ، هي سيارة رائعة تجمع ما بين الراحة والسلامة ، حيث توفر لك الراحة التامة بفضل مقاعدها المصنوعة من جلود ومواد طبعية وتكنولوجيتها البديهية للإستخدام وتؤمن لك محركاتها تقدما سلس في قيادته فتعتبر هذه السيارة من وجهة نظري هي الفكرة الأولى للفخامة في العالم .

وتحتوي السيارة على قفل مركزي للأبواب وحامل للأكواب ومقاعد خلفية قابلة للطي وعجلة قيادة كهربائية وتحتوي ايضا على إنذار ضد السرقة وكاميرا خلفية للمراقبة والتحكم في ركن السيارة ، والتحكم في المقاعد أوتوماتيكي مع شاشة داخلية للمشاهدة وبإمكانك تمديد الكرسي الخاص بك حسبما تريد مع العلم ايضا أن سقف السيارة زجاجي .

8. Lincoln Navigator 2019

Lincoln Navigator 2019

سيارة لينكولن نافيجاتور 2019 الجديدة هي سيارة فارهة وكبيرة الحجم تحتوي على شبكة من الأمام تتوسطها نجمة مضيئة تزيد من فخامة السيارة ، أما من الداخل فتحتوي على مقاعد جلدية غاية في الراحة والفخامة مزودة ايضا بنظام التدفئة والتبريد والتدليك ايضا .

ومصابيح الإضاءة في الخلف متشابكة وتحتوي من الداخل على شاشة LCD صغيرة الحجم وهي مكونة من 7 مقاعد وليست 5 مقاعد فقط كالسيارات العادية ، مما يسهل على الأشخاص أو الأفراد كثيري العدد التنقل مع بعضهم البعض داخل السيارة دون الحاجة الى سيارة أخرى ، وفي داخلها ايضا خزانة صغيرة بإمكانك وضع ممتلكاتك الثمينة فيها كالجوال مثلا مع نظام شحن أوتوماتيكي بالخزانة ستعمل على شحن هاتفك أوتوماتيكيا عن طريق خاصية Wireless .

7. BMW X5 2019

BMW X5 2019

سيارة بي إم دابليو إكس 5 2019 مشابهة كثيرا لموديل أكس 3 ، ولكنها تختلف من حيث الشبك الأمامي الذي يأتي بحجم أكبر في سيارة بي إم دابليو إكس 5 2019 ، مع مصابيح أمامية وخلفية بتصميم جديد وفتحات تهوية جديدة ولهذا نجد أن السيارة سريعة ورهيبة عن غيرها من السيارات .

مع تصميم داخلي غاية في الفخامة والروعة ، حيث تحتوي على كراسي جلدية فاخرة من أفضل أنواع الجلود ، مع مقود يد أوتوماتيكي ونظام أمن داخلي أوتوماتيكي ايضا مع كراسي قابلة للطي وتستطيع السيارة السير في أصعب أنواع الطرقات كالرملية أو الشوكية مثلا .

6. Range Rover Land Rover 2019

Range Rover Land Rover 2019 Advertisements

سيارة رانج روفر لاند روفر 2019 هي سيارة تقدم لك جميع مقاييس الراحة والأمان بداية من شكلها الخارجي بفضل من السقف المتحرك والمصابيح والتي تعمل بالليزر ومن الداخل تحتوي على مفاتيح حساسة للمس غير ظاهرة على مقود القيادة .

كما تتوفر بعدة ألوان منها الأبيض والأزرق والرمادي بخلاف نظام الراحة الخاص بكراسي السيارة التي بإمكانك تحويلها الى سرير لكي تتمكن من تمديد جسدك عليها .

5. Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen Touareg 2019

سيارة فولكسفاجن تواريج 2019 هي سيارة عملاقة الحجم من إنتاج الألمانية العملاقة فولكسفاجن وهي قادرة على تسلق المرتفعات وبإمكانها السير على المنحدرات وبإمكانها التغلف على جذوع الاشجار الكبيرة أو التلال او المرتفعات الصغيرة على الأرض بدون ان يلمس جسد السيارة الارض ، ويصل سعرها الى ما يقرب الـ 180 ألف دولار .

وهي سيارة تجمع ما بين الراحة والفخامة والتكنولوجيا والأمان وهي تتضمن واجهة أمامية بها شبك أفقي عريض ومصابيح عصرية التصميم وتحتوي على فتحات تهوية في المقدمة ، مع فتحة في السقف وبإمكانها أن تحتوي 5 اشخاص فقط مع وجود شاشة مراقبة داخلية للركنة أو الحماية من السرقة .

4. Range Rover Velar

Range Rover Velar

سيارة رانج روفر فيلار هي السيارة الأفضل من حيث التصميم للعام 2018 وتتميز في مزجها بين التصميم والتكامل الهندسي حيث تتميز بحداثتها وتصميمها الجذاب ونظامها الداخلي المبتكر وهي مزودة بمصابيح أمامية رفيعة تعمل بتقنية الليزر ومقابض الابواب مخفية داخل هيكل السيارة وتخرج فقط عند حاجتك إليها اوتوماتيكيا ، مع نظام ترفيهي داخل السيارة وإضاءة خلفية مميزة وذلك بخلاف مقاعد السيارة المريحة وشاشة LCD بداخلها .

3. Jaguar I Pace Electric 2019

Jaguar I Pace Electric 2019

سيارة جاجوار أي باس اليكتريك 2019 هي سيارة كهربائية تستطيع شحن نفسها بنفسها عن طريق الطاقة الكهربائية بنسبة 80 % وذلك خلال أقل من 45 دقيقة وهي سيارة تجمع في أدائها بين السيارات الرياضية وبين السيارات متعددة الإستخدامات .

وهي تعتبر السيارة المثلى للأنشطة اليومية الإستخدام في شتى الظروف الجوية وهي سيارة ذات أداء قوي ومتماسك ومتوازن في مختلف ظروف القيادة وتوفر السيارة أداء عالي وراحة كبيرة في ظروف الحرارة والبرودة ولا تستخدم محرك بنزين ، وتتسع السيارة لخمسة ركاب وهي تحتوي على مقابض مخفية داخل هيكل السيارة ، إنها حقا مبهرة .

2. Porsche Cayenne 2018

Porsche Cayenne

سيارة بورش كايين يبدأ سعرها من 65 ألف دولار أمريكي ، وهي سيارة فخمة عالية الأداء وهي ذات شبك امامي رفيع ومصابيح امامية من تصميم جديد مع مصابيح خلفية متصلة وأقواس عجلات خلفية وبداخلها أزرار تعمل عن طريق اللمس مع نظام معلومات وشاشة قياس وكاميرا أمامية وخلفية ونظام تحذير وهي ذات نظام داخلي رائع وتتسع لخمسة اشخاص .

1. Rolls Royce Cullinan

Rolls Royce Cullinan

سيارة رولز رويس كولينان هي سيارة الدفع الرباعي الأغلى في العالم ، فخمة التصميم تتوفر بعدة ألوان منها الأسود والأحمر وتتميز بشبك امامي طولي ومصابيح أمامية رفيع أسفلهم حرف الـ R إشارة الى اسم العلامة التجارية للسيارة Rolls Royce .

سيارة رولز رويس كولينان من حيث المواصفات الداخلية تحتوي على تصميم فائق الجودة من الداخل وتعمل بخاصية اللمس وهي ذات مقبض آلي تستطيع استخدامها في جميع الأجواء ومقاعدها مصنوعة من جلد أبيض رائع مع خزانة تستطيع حفظ ممتلكاتك الثمينة فيها ، وحقيبتها الخلفية تحتوي على جزء مخفي يحتوي على مقاعد خفية بإمكانك استعمالها متى كانت الحاجة إليها .