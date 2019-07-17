كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا يمكنك الحفاظ على مساحات زجاج السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح خبير السيارات الألماني فولفجانج فريتس السائقين بالعناية المنتظمة بمساحات الزجاج الأمامي للسيارة، نظرا لأهميتها أثناء القيادة، كما أن العناية بها يجعلها تساعد على إطالة العمر الافتراضي لها بشكل واضح.

وأوضح الخبير الألماني أنه ينبغي قبل الانطلاق بالسيارة إزالة الأشياء الخشنة، التي قد تضر بشفرات المساحات، مثل الأغصان والأوراق وطبقات الطين الملتصقة والحشرات، كما ينبغي تنظيف مطاط المساحات من الاتساخات بسائل التنظيف والكثير من الماء.

ويمكن الاستدلال على ضرورة استبدال شفرات المساحات المطاطية من خلال ظهور خطوط وأشرطة بعد المسح على الزجاج أو صدور صوت خدش أو صرير أثناء عملها على الزجاج، وهو ما يعني تصلب وتآكل المادة المطاطية للشفرات.

وأكد فريتس على ضرورة استبدال شفرات المساحات المطاطية الممزقة بشكل جزئي على الفور، وإلا سيتم خدش الزجاج.