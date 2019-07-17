كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مواصفات وأسعار ميني COUNTRYMAN- S في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتم طرح سيارة ميني COUNTRYMAN- S رسميًا لأول مرة في الأسواق المحلية، كما تقدم النسخة S من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في فئة واحدة من التجهيزات بباقة CHILI.

تعمل السيارة بمحرك توربيني رياضي مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 192 حصان، 280 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى عند 4600 لفة في الدقيقة.

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وتتمكن السيارة الإنجليزية الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 225 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتقدم البافارية النسخة الرياضية من COUNTRYMAN-S في مصر بسعر رسمي 760.000 جنيه.

وتأتي النسخة العادية من COUNTRYMAN المزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 136 حصان، بسعر رسمي 600.000 جنيه.