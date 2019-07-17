تعرف على أحدث عروض "نيسان" في "يوليو"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أحدث عروضها الخاصة بشهر يوليو الجاري، حيث أعلنت الشركة عن تحملها لقيمة أول 5 أقساط من ثمن السيارة، عند شراء طرازي "صني"، و"سنترا"، بالإضافة إلى مساهمتها في قيمة البنزين حتى عام 2020، وذلك من خلال تقديم كوبونات للبنزين بما يعادل 300 لتر، لكل العملاء الذين يحصلون على "صني"، أو"سنترا"، من خلال

موزعي نيسان المعتمدين في مختلف المحافظات.

وقالت "نيسان موتور إيجيبت"، عبر بيان رسمي لها، إن العروض التي تطلقها الشركة، تأتي انطلاقاً من حرصها على مواصلة مسيرة النجاح التي تحققت في السوق المصرية، من خلال مجهودات كبيرة في مجال البحث والتطوير للتأكد من تقديم أعلى مستوى من الخدمات و

العروض لقطاع واسع من العملاء الذين يعتمدون على سيارات نيسان.

وكانت الشركة قد كشفت خلال الأيام الماضية عن إطلاق فرصة متميزة للحصول على سيارتها الرياضية متعددة الأغراض نيسان قشقاي، حيث تتحمل نيسان قيمة أول 7 أقساط من ثمن السيارة وتكلفة بنزين السيارة حتى عام 2020، وذلك من خلال تقديم كوبونات للبنزين بما يعادل 600 لتر، مما يعتبر ميزة كبيرة لكل العملاء الذين يريدون اغتنام الفرصة والحصول على قشقاي خلال شهر يوليو والاستفادة من هذا العرض المميز.