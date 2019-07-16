“بالصور” نظرة على أغلى السيارات وأكثرها تميزاً في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك الإمارات العربية المتحدة شهر عالمية واسعة بثرواتها الطائلة التي تظهر في شوارعها المكتظة بالسيارات السوبركار، ولكن هناك سيارات مميزة خاصة لن نراها كثيراً في أي مكان آخر نظراً لما تمتاز به من رفاهية وترف مطلق سواء في تصميمها الخارجي أو الداخلي، وهي ما تتواجد فقط في دبي وتتميز بكون قيمتها باهظة للغاية وتتعدى ملايين الدولارات عادة، لذا نلقي اليوم نظرة على بعضها.

بوجاتي فيرون شرطة دبي

حصلت بوجاتي فيرون التابعة لشرطة دبي على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 2017 والتي تستخدم لإظهار مدى ودادة شرطة دبي.

مرسيدس SL600 المرصعة بالألماس

تم استعراض مرسيدس SL600 المرصعة بالألماس في معرض دبي للسيارات في 2007 احتفالاً بالذكرى 50 لطراز SL550 من العلامة الألمانية، والتي يُشاع أنها ملك الأمير الملياردير السعودي الوليد بن طلال مقابل 4.8 مليون دولار (18 مليون ريال)، حيث أنها مغطاة بنحو 300,000.

لامبورجيني افينتادور من الذهب الصافي

صنعت شركة Robert Gulpen الألمانية للهندسة نموذج ذهبي بمقياس 1:8 من لامبورجيني افينتادور مقابل 7.5 مليون دولار (28.12 مليون ريال)، حيث تم نحتها من قطعة ذهب وزنها 500 كجم، بجانب استخدام عدة معادن نفيسة أخرى لتفاصيلها الدقيقة، حيث بيعت بأحد مزادات دبي مع التبرع بأغلب الأرباح للنشاطات الخيرية.

لامبورجيني افينتادور مغطاة بالذهب

ظهرت في دبي أيضاً سيارة الأمير السعودي تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من نوع لامبورجيني افينتادور مغطاة بالذهب، وهي ما تتلائم مع مجموعته من السيارات الأخرى المغطاة بالذهب بنفس الطريقة، والتي تتضمن طرازات فيراري وبنتلي.

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مرسيدس SLR سبورتس من الذهب الأبيض

تأتي هذه السيارة مع هيكل مصنوع من الذهب الأبيض حسب التقارير، ومحرك V10 رباعي التيربو بقوة 1,600 حصان، وهي بسعر 2.5 مليون دولار (9.37 مليون ريال).

بوجاتي فيرون جراند سبورت بورسلين

قد تكون هذه هي السيارة الأجمل على القائمة، حيث أنها مصنوعة بدقة لتحمل لمسات بورسلين راقية للغاية تجعلها تجذب الأنظار، وقد بيعت في دبي مقابل 2.5 مليون دولار (9.37 مليون ريال).

نيسان GT-R مغطاة بالذهب

تتميز نيسان GT-R بتقديم أداء مذهل بالفعل مع سعر رخيص جداً بالنسبة للمليارديرات من سكان دبي، لذا تم تقديم إحداها من اليابان مغطاة بالذهب كما يبدو بأنماط وتصميم مميز للغاية، والتي جعلت الأثرياء يتسابقون لشرائها.

رنج روفر من Cars Coin

تقدم شركة Cars Coin في دبي خدمة تزيين السيارات بطبقات من العملات المعدنية، وهو ما يتناسب مع رنج روفر القادرة على تحمل وزن كل هذه العملات المقدر بمئات الكيلوجرامات.