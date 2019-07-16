نيسان سكاي لاين 2020 تكشف نفسها رسميا

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الخليج ٣٦٥ نت – علامة انفينيتي الفاخرة التابعة لنيسان لا وجود لها في اليابان، ولكن بعض موديلات انفينيتي مطروحة هناك تحت شعار نيسان، مثل انفينيتي Q50 المطروحة هناك تحت اسم نيسان سكاي لاين.
وقد كشفت نيسان عن سكاي لاين 2020 المحدثة، والتي أبقت على معظم مواصفات انفينيتي Q50 بخلاف مقدمة مختلفة تشبه تصميم نيسان جي تي ار، مع شعار نيسان الكبير على شبكة التهوية الآن.
أهم الإضافات هي نظام ProPilot 2.0 الأحدث لمساعدة السائق، والذي يسمح للسيارة بقيادة نفسها بدون لمس المقود في بعض الطرق السريعة باليابان، وإن كان على السائق المتابعة والانتباه باستمرار، كما أن عليه استعادة التحكم في السيارة عند تغيير الحارات أو لتعدي سيارة بطيئة أمامك، مع إرسال النظام لتحذيرات بصرية وسمعية عند تشتت انتباه السائق ومتابعته باستمرار عبر كاميرا في المقصورة.
وتعتمد سكاي لاين الجديدة على نفس محركات انفينيتي Q50، والتي تشمل مولد طاقة هجين يجمع بين محرك V6 سعة 3.5 لتر وموتور كهربائي بقوة إجمالية 360 حصان، والأعلى منه محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 300 حصان ونسخة أخرى بقوة 400 حصان، ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق اليابانية هذا الخريف.
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