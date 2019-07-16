طرق إزالة البقع من جلد مقاعد السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – حذر “بيرند غلاسل” الخبير الألماني من اتساخ المقاعد الجلدية فاتحة اللون في السيارات بسبب انتقال اللون الأزرق بملابس الجينز لدى قائد السيارة أو الركاب عند الجلوس عليها، خاصة في فصل الصيف بسبب سخونة المقاعد الجلدية عند التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس.



وأكد غلاس عضو رابطة الشركات المنتجة لمواد الغسل ومستحضرات العناية بالجسم بمدينة فرانكفورت الألمانية، على أن الأصباغ الموجودة في ملابس الجينز ليست هي السبب الرئيسي في عملية انتقال اللون إلى المقاعد، إنما تُعزى أيضاً إلى الجزيئات القطنية الصغيرة المصبوغة خاصة مع ارتفاع حرارة المقاعد بفعل أشعة الشمس.



ونصح الخبير الألماني، قائدي السيارات باستخدام أحد منظفات الرغوة المخصصة لمقعد السيارة الجلدي، التي تعتمد على قاعدة الماء كي يتمكنوا من التخلص من بقع الألوان.

وأضاف غلاسل أنه في حال ما بقيت آثار للبقع على المقاعد الجلدية للسيارة بعد استخدام هذه المنظفات، فإنه يجب حينها استخدام كريمات التنظيف المخصصة للتنجيد الجلدي والتي تعتمد على قاعدة المُذيبات.

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كما أشار الخبير إلى أنه عندما يتم تنظيف جزء كبير من مقاعد السيارة، فإنه يُفضل بعد التنظيف استخدام أحد منتجات العناية بالتنجيد الجلدي، والتي تأتي في صورة سبراي أو كريمات أو شامبو خاص.

ولقد حذر الخبير الألماني غلاسل من البدء في استخدام كل منتجات العناية والتنظيف هذه على المناطق الظاهرة في المقاعد الجلدية، حتى يتم التأكد من جودة تنجيد المقاعد وقدرتها على عدم التأثر بمنتجات التنظيف هذه.