شروط تعديل وتظليل السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – يهوي كثير من قائدي السيارات خاصة الشباب في المملكة القيام بإجراء تعديلات على سياراتهم، كما يقوم الكثير منهم بتظليل سيارتهم خاصة في فصل الصيف، لكن يفاجأ هؤلاء الأشخاص بفرض غرامات باهظة عليهم، لأن هناك قوانين يجب أن تتبع في مثل هذه الحالات.

حيث يفرض قانون المرور مخالفات على قائدي السيارات في حال إجراء أي تعديل وإضافة على السيارة من دون اتخاذ الإجراءات النظامية لها، وتتراوح قيمة غرامات هذه المخالفات ما بين 300 إلى 500 ريال مع حجز السيارة حتى إزالة المخالفة.

ومن المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة عليها، هي وضع شعارات أو ملصقات على السيارة أو وضع تظليل لا يتفق مع القواعد المسموح بها من قبل المرور.

أما الإجراء الصحيح الذي يجب أن يتبع كي يتم تفادي مثل هذه المخالفات، هو الحصول على تصريح رسمي بإضافة أي تعديل تريده على سيارتك، ويتم ذلك عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب مرور في منطقتك وإبداء رغبتك في تعديل السيارة، وبعدها يأتي دور ملء استمارة طلب التعديل.

يتم بعد ذلك تحويل طلب التعديل الخاص بك إلى هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من أن التعديل لن يسبب أي مشكلات في توازن السيارة وأدائها ومعدلات الأمان الخاصة بها، في حال ثبوت عدم ضرر السيارة بالتعديل، يتم إعادة إرسال الاستمارة لمكتب المرور مع إصدار الموافقة النهائية كي تقوم بالتعديل الذي تريده.

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وتتعدد التعديلات التي يتم المطالبة بها من قبل قائدي السيارات، ومنها التهبيط، تغيير الشمعات، تغيير المصدات الخلفية، تبديل الجنوط بأخرى كبيرة جدأ، وزيادة حجم الرفارف وما إلى ذلك من تعديلات خارجية وداخلية في السيارة.

أما فيما يخص تظليل زجاج السيارات، فإن الإدارة العامة للمرور السعودي قد وضعت قوانين محددة في هذا الشأن، حيث يتم السماح بتظليل نوافذ الصف الخلفي من المقاعد، مع توقيع مخالفة تعديل غير نظامي على أي شخص يقوم بتظليل الزجاج الأمامي أو الخلفي أو نوافذ الصف الأول من المقاعد.

لكن يوجد استثناء في تظليل الزجاج خاص بالمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ويمكن القيام بتركيبه بعد الحصول على تصريح بذلك من إدارة المرور التي يتبعها مالك السيارة.