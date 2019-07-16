فورد برونكو ستنافس جيب جلاديتور بنسخة بيك اب

الخليج ٣٦٥ نت – حسب أحدث التقارير، ستكون فورد برونكو 2021 القادمة من الصانعة الأمريكية هي المنافس الرئيسي الجديد القادم لطرازات جيب رانجلر وجلاديتور، حيث ستتوفر برونكو بنسخة SUV وأخرى بيك معتمدة على نفس منصة الجيل المقبل من بيك اب رينجر لتكون بمثابة خيار آخر لبيك اب متوسطة الحجم من الشركة.

حسب شركة AutoForecast Solutions لتوقعات وتحليلات السيارات، سيبدأ إنتاج نسخة البيك اب من فورد برونكو في 2024، بعد بضعة أعوام من إطلاق نسخة الـSUV في 2021 ما قد يتزامن مع حصولها على تحديث منتصف العمر وقتها.

Advertisements

تشير التوقعات إلى أن نسخة البيك اب من برونكو ستركز على أداء الطرق الوعرة مثل حيب جلاديتور، مع توفير ارتفاع أعلى ونظام تعليق أقوى من بيك اب فورد رينجر، في حين أنها ستضم مقصورة أمامية مزدوجة بشكل مماثل لجلاديتور، كما نرى بالصور التخيلية لها، مما يعني أنها قد تتوفر مع بابين أو أربعة أبواب قابلة للإزالة.

هذا وسوف تتضمن خيارات محركات فورد برونكو محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر 4 سلندر تيربو يشبه المتاح في بيك اب رينجر الحالية، وهو ما سيكون بقوة 270 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، مع خيار وحيد لناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، كما سيتم إتاحة نسخة هايبرد منها.