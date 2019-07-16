فوائد استخدام سائل تنظيف البخاخات لمحرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تصاب السيارة مع مرور الوقت ببعض الأعطال والمشاكل، منها الشعور بحالة من ضعف العزم وعدم القدرة على الانطلاق بالكفاءة السابقة لها، مع استهلاك كمية كبيرة من الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تشغيل المحرك في بعض الأحيان، ولا يدري كثير من قائدي السيارات سبب حدوث هذه المشاكل.

يؤكد خبراء السيارات أن سبب تلك المشاكل يعود إلى انسداد واتساخ البخاخات الخاصة بالمحرك، ويرجع انسداد البخاخات إلى تسرب الاوساخ والترسبات من قاع خزان الوقود إلى البخاخات، أو بسبب استخدام وقود ردئ، لذا ينصح دائماً استبدال فلتر الوقود بشكل دوري وعدم ترك الوقود حتى يصل إلى قاع الخزان.

وينصح الخبراء بضرورة تنظيف البخاخات من أجل استعادة قوة وأداء المحرك، كما ينصح الخبراء لتنظيف البخاخات استخدام سائل تنظيف البخاخات، وهو منتشر في وقتنا الحاضر في جميع مراكز خدمات السيارات.

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وطريقة استخدام سائل تنظيف البخاخات سهلة، حيث كل ما عليك شراء السائل وسكبه في خزان الوقود أثناء تعبئة البنزين في المحطات، وسوف تجد بعدها أن المحرك قد استعاد قوته وأداءه المعهود.

حيث يقوم سائل تنظيف البخاخات على إزالة الرواسب من غرف الاحتراق، مما يؤدي إلى تنظيف كل الحقن، كما يساهم في زيادة قوة المحرك وذلك من خلال العمل على صيانة صمام السحب.

ومن فوائد استخدام سائل تنظيف البخاخات عمله على الحد من الاستهلاك الكبير للوقود، وكذلك يعمل على خفض صوت المحرك عن طريق جعل الحركة داخل أجزاء المحرك سلسة أكثر، بالإضافة إلى أنه يتسبب في الإبقاء على حرارة المحرك ثابتة ولو بشكل غير مباشر.



ويقوم سائل التنظيف أيضاً على إزالة الرطوبة من نظام الوقود ورفع مستوى الأوكتان، كل هذه الفوائد بلا شك تعمل على إطالة عمر محرك السيارة وتحافظ على أجزاءه الداخلية.