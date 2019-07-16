عروض وكالة المتحدة للسيارات على تقسيط رام 1500 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وكالة المتحدة للسيارات وكيل كل من رام ودودج وجيب وكرايسلر في المملكة العربية السعودية عن أفضل عروض السيارات الجديدة. السيارات المشمولة في العرض: – رام 1500 ريبيل بقسط شهري 3250 ريال. – رام 1500 لارامي بقسط شهري 2888 ريال. – رام 1500 بيج هورن بقسط شهري 2077 ريال. مميزات العرض: دفع 50% الآن و50% بعد عامين

متوفرة بدون دفعة أولي

متوفرة بدون رسوم ادارية

صفر فائدة خلال عرض 50% و50% بعد عامين

الدفع في عام 2020

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