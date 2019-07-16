أكثر 10 سيارات جمالا بالعالم

لم تعد السيارات مجرد آلة بأربع عجلات يتم استخدامها أو تصنيعها من الأساس لمجرد التوصيل من هنا الى هناك ، بل أصبحت السيارات تتشابه كثيرا مع الجوالات المحمولة في إمكانياتها واستخداماتها ، فكما أصبح الهاتف النقال ليس مجرد جهاز للتواصل بل أصبح بإمكانك استخدامه للتصوير أو الإستماع للراديو ، أصبح الأن مصنعوا السيارات يتوجهون الى إخراج السيارات كتحف فنية مليئة بالخيارات تزيد من راحة المستخدم بل وترفع من قيمتها أيضا .

مرسيدس بينز اي كلاس Mercedes-Benz E-Class

مرسيدس بينز اي كلاس

تمكنت السيارة الألمانية الرائعة كرسيدس بينز اي كلاس من حصد جائزة السيارة الأفضل من فئة الرفاهية ، ليس ذلك فحسب فالسيارات الألمانية بصفة عامة وسيارات مرسيدس بصفة خاصة تتمتع بقوة حركية كبيرة ولا تنافس فقط من حيث الشكل الجمالي والتصميم كالسيارات الإيطالية على سبيل المثال ، ولذلك تتمتع سيارة مرسيدس بينز اي كلاس بمحركات ذات سعة كبيرة تتناسب مع حجم ووزن السيارة أيضا .

جاجوار إف باس إس يو في Jaguar F-Pace SUV

Jaguar F-Pace SUV

السيارة الأجمل من حيث التصميم ، وها ليس الرأي الشخصي لنا بل تمكنت بالفعل سيارة جاكور أف بيس أس يو في من حصد جائزة السيارة الأفضل من فئة التصميم .

فورد جي تي 40 Ford GT40

Ford GT40 2019

بكل تأكيد وكما يتضح لكم في الصورة هي واحدة من أجمل سيارات العالم ان لم تكن الأجمل بين قائمتنا لأجمل 10 سيارات في العالم ، سيارة فورد جي تي 40 واحدة من أغلى وأجمل السيارات الرياضية أمريكية الصنع في الوقت الحالي ، بل أن إصدارتها منذ الستينات لطالما كانت الأجمل في فئات السيارات الرياضية ، وبعيدا عن جمالها من حيث التصميم والشكل فهي تمتلك محرك من أقوى المحركات التي تمتلك 8 إسطوانات على شكل حرف V ، كما تتميز بنظام الإيكوبوست والتربو المزدوج مع سعة 3.5 لتر بقوة 656 حصان .

فيراري بورتوفينو Ferrari Portofino

Ferrari Portofino

سيارة فيراري بورتوفينو واحدة من أجمل سيارات العالم بل ومن أسرع السيارات أيضا ، حيث أن علامة فيراري التجارية غالبا ما تهتم بالسيارات الرياضية ، حيث أن سيارة فيراري بورتوفينو Ferrari Portofino تأتي بوزن يصل إلى 1.5 طن مع محرك قوته 591 حصانا ، 8 سلندر ، ويمكنها الانطلاق سريعاً من صفر إلى 100 كم في الساعة في 3.2 ثانية .

Lamborghini Huracan Performnte

Lamborghini Huracan Performnte

بإمكان سيارة لامبورجيني هوراكان بيرفورمنت الانطلاق سريعاً من 0 إلى 62 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية وهي بذلك الأسرع بين سيارات الشركة الإيطالية، وتتميز بالمحرك الوسطي 10V، بسعة 5.2 لتر، وبقوة 630 حصان .

فولفو اس 90 Volvo S90

Volvo S90 Advertisements

دائما ما كانت سيارات الفولفو متميزة بما يخص التصميم الهندسي فضلا عن السقف الذي يتشابه دائما مع السيارات الكوبيه ، مع الخطوط التي تتناسب بشكل جميل ومتناسق على طول وعرض تصميم السيارة هذا الى جانب جنوط 18 بوصة وشاشة عرض 8 بوصات الى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي .

ما سبق يزيد كثيرا من فخامة ورقي السيارة السويدية التي تتميز أيضا مع بنظام الإضاءة المتميز مع الشبك الأمامي الأسود اللامع الذي يحمل العلامة التجارية لشركة فولفو السويدية ، وتحتوي السيارة على الكثير من المواصفات الرائعة التي من أهمها نظام تثبيت السرعة التفاعلي ونظام الراديو والملاحة ايضا .

رنج روفر فيلار Range Rover Velar 2018

Range Rover Velar 2018

سيارة رنج روفر فيلار 2018 هي من وجهة نظري الشخصية السيارة الأجمل بين قائمتنا لأجمل 10 سيارات في العالم ، وذلك ليس عبثا على الإطلاق فالصورة المرفقة بالأعلى بألف كلمة وهي النوع الرابع من عئلة رنج روفر التي تمكنت من الفوز بجائزة أفضل تصميم لسيارة في العالم للعام 2018 .

والى جانب التصميم الهندسي المتكامل تتوفر سيارة رنج روفر فيلار بمحركات مختلفة مثل محرك ديزل رباعي الإسطوانات سعة 2 لتر مع شاحن توربيني بقوة 296 حصانا ، ومحرك سداسي الإسطوانات سعة 3 لتر مع سوبر تشارج بقوة 380 حصان .

وأيضا محرك 4 سلندر سعة 2 لتر مع شاحن توربيني قوته 246 حصانا ، ومحرك 6 سلندر سعة 3 لترات مع سوبرتشارج، بقوة 375 حصانا ومحرك ديزل رباعي الإسطوانات سعة 2 لتر مع شاحن توربيني بقوة 237 حصانا .

ألفا روميو جوليا Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia

بكل تأكيد سيارة ألف روميو جوليا ليست السيارة الإيطالية الأجمل أو السيارة الأجمل بين قائمتنا لأجمل 10 سيارات ولكنها تجمع بالفعل بين السرعة والتراث وهي تتميز ايضا بالبساطة في التصميم مع الجودة العالية فيما يخص القطع الداخلية الميكانيكية للسيارة .

ماكلارين 720 اس Mclaren 720s

Mclaren 720 s

سيارة مكلارين اس 720 بكل تأكيد سيارة فائقة الجمال ولكنها ليست أجمل من سيارات اللامبورجيني أو الفورد أو حتى سيارة الفيراري في هذه القائمة ، والجدير بالذكر أن السيارة أقل في الوزن بـ 18 كيلو جراما عن النسخة الأقدم وتعتمد السيارة على محرك 8 سلندر، بسعة 4 لترات، وشاحن توربيني قوته 710 حصان .

بورش باناميرا Porsche Panamera

Porsche Panamera

عرفت في كافة الأسواق العالمية كموديل لعام 2010 وسيارة بورش باناميرا ظهرت في عام 2009 بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات، وتختلف محركات السيارة ومنها المحرك 6 سلندر، بقوة 300 حصان، وحجم 3600 سي سي، في كل من طرازي باناميرا باناميرا 4 .