وصول كيا سيلتوس 2020 الجديدة للسعودية “صور ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عن كيا سيلتوس 2020 الجديدة كلياً مؤخراً باعتبارها أصغر SUV من العلامة الكورية مع مميزات متطورة، وصل الطراز أخيراً إلى الأراضي السعودية استعداداً لطرحه عبر الوكيل الرسمي، كيا الجبر.

تأتي خارجية كيا سيلتوس بتصميم يمزج بين الطابع الشبابي والخطوط الحادة ومظهر الـSUV التقليدي، مع بروز شبكة التهوية الأيقونية على شكل أنف النمر لتؤكد على هوية العلامة الكورية، بجانب مصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط بقياسات بين 16 و17 و18 إنش.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية كبيرة 10.25 إنش في منتصف لوحة القيادة، مع شاشة رأسية اختيارية 8 إنش ونظام صوتي Bose الفاخر، وبشكل عام المقصورة موجهة “للشباب المحب للتقنيات الحديثة”.

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وتأتي السيارة بعدد من أنظمة السلامة مثل إدارة ثبات السيارة، والتي تجمع بين التحكم في الاحتكاك والثبات الإلكتروني، مثل نظام يساعد على تسلق التلال ومستشعرات خلفية وأمامية للركن والمزيد.

وستتوفر سيلتوس بمحركين، الأول 1.6 لتر بقوة 123 حصان للفئة القياسية والمتوسطة، والثاني تيربو سعة 1.4 لتر، مع جير أوتوماتيكي للحصول على كفاءة استهلاك عالية، حيث أن محرك 1.6 لتر يستهلك 15.3 كم/لتر، في حين أن محرك 1.4 تيربو يقدم أداء أفضل قليلاً عند 16.2 كم/لتر، وسوف تطلق السيارة بالسوق السعودي رسمياً بشهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسعار حينها.