كاديلاك ATS يتوقف إنتاجها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 2012، أطلقت كاديلاك أول ATS سيدان رياضية فاخرة على الإطلاق، والتي مثلت أقوى منافسة من الشركة لبي ام دبليو الفئة الثالثة، وبفضل العديد من المزايا مثل التحكم المغناطيسي في القيادة، اعتبرها البعض أفضل حتى في التحكم من الفئة الثالثة.

للأسف، السيدان، ونسخة الكوبيه التي تم إطلاقها في 2015، وحتى نسخة ATS-V عالية الأداء، جاءت في وقت متأخر ولم تحقق مبيعات جيدة كما كان متوقعاً، خاصة مع تدهور حال السيدان عالمياً لصالح الكروس اوفر والـ SUV، وبينما علمنا من فترة أن مجال ATS على وشك التوقف ليحل محله CT4، نرى التأكيد الرسمي الآن.

آخر ATS كوبيه على الإطلاق خرجت من حطوط الإنتاج رسمياً من مصنع الشركة في ولاية ميشيجان الأمريكية.. وبينما توقفت نسخة السيدان منذ أكثر من عام، استمرت الكوبيه في الإنتاج بالكاد لفترة قصيرة.

ويُذكر أن آخر ATS كوبيه مبنية على منصة Alpha القوية لجنرال موتورز، بدفع خلفي ورباعي ومجال واسع من المحركات يشمل محرك تيربو 2.0 لتر بقوة 272 حصان وآخر V6 بضغط الهواء سعة 3.6 لتر بقوة 321 حصان، والنسخة الأقوى هي محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.6 لتر بقوة 464 حصان وعزم دوران 603 نيوتن.متر.