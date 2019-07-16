كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاكوار لاند روفر تعمل على تطوير تقنية جديدة لقراءة مزاج السائقين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل جاكوار لاند روفر على تطوير نظام ذكاء صناعي لقياس واستشعار مزاج السائقين.

وفقًا للشركة البريطانية فسوف تعتمد التقنية على الذكاء الاصطناعي واستخدام كاميرا موجهة نحو السائق وأجهزة استشعار حيوية. وسوف تقرأ مزاج السائق لضبط إعدادات السيارة تلقائياً لجعلها أكثر راحة. وعلى سبيل المثال سوف تقوم السيارة بضبط التكييّف والإضاءة المحيطة ونظام الصوت لتوفير أفضل بيئة للسائق. فيمكن تغيير الإضاءة المحيطية لتظهر ألوان مهدئة إذا كان يشعر السائق بالتوتر.

وهكذا سيتعلم النظام تفضيلات السائق بمرور الوقت ويقوم بتحسين ضبط الإعدادات. تعتقد الشركة أن هذه التقنية مهمة حيث تظهر الدراسات أن 74% من السائقين يشعرون بالتوتر أو الإرهاق كل يوم.