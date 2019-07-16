كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر بالكامل في صور توقعية

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت اسكاليد 2021 في تصميم توقعي تم إنشاؤه بواسطة موتور تريند مع اقتراب تدشينها، حيث تستعد كاديلاك SUV الفاخرة لمنافسة لينكون نافيقيتور المعاد تصميمها مؤخراً.
كما نرى فإن اسكاليد الجيل القادم تتبنى تصميماً تطويرياً مستوحى من مقدمات أحدث سيارات كاديلاك CT5 و CT6 و XT4 و XT6، إذ ان المصابيح الأمامية نحيل والشبك كبير على شكل درع.
بالرغم من ذلك فإن SUV ذات الـ 3 أصفف مقاعد لن تتخلى عن مظهرها الصندوقي خاصة في الخلفية، حيث ستحافظ على شخصيتها الحالية عبر الاستمرار في استخدام المصابيح الخلفية العمودية.
ستستمر كاديلاك اسكاليد 2021 أيضاً في الاستناد على منصة الهيكلة فوق الإطار Body-on-Frame، لذا فإنها ستشارك أجزاءها الميكانيكية مع تاهو ويوكون، كما سيضاف إليها تعليق هوائي خلفي مستقل ومخمدات هوائية تزيد أدائها والراحة في ركوبها.
ستحظى الداخلية بمساحة أكثر رحابة خاصة في الصف الثالث، كما ستتبنى مواداً أكثر فخامة وتقنيات متطورة تنافس نافيقيتور مثل شاشة لمسية كبيرة وقير ذو أزرار وأنظمة مساعدة للسائق بينها القيادة الذاتية.
هذا ومقرر تدشين كاديلاك اسكاليد 2021 في وقت ما خلال العام المقبل، وسنوافيكم بمزيد التفاصيل عنها فور ظهورها بإذن الله.
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