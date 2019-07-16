“بالصور” لينكون نافيجيتور 2020 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – لينكون فخورة بأن أكثر من 66% من مبيعات نافيجيتور قادمة من عملاء العلامات الأخرى، وأن 90% من العملاء يختارون النسخة الأغلى من الموديل، وللإبقاء على الحماسة والاهتمام، كشفت الشركة عن موديل 2020 المحدث للسيارة بعدة تغييرات هامة.

من هذه التحديثات هي إضافة مزايا قياسية جديدة لنافيجيتور 2020، مثل مقاعد أمامية يمكن تهويتها وتدفئتها وشحن لاسلكي مع عدة أنظمة سلامة مثل مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الأشعة مع راصد النقطة العمياء ونظام تفادي الاصطدام المبكر مع رصد المشاة، مع تقديم ألوان جديدة للطلاء الخارجي.

كما أضافت لينكون نظام جديد يسمح بفتح وغلق السيارة والباب الخلفي وتشغيلها عبر الهواتف الذكية، وقد دشنت لينكون هذا النظام في افياتور 2020 والآن ينتقل لنافيجيتور بشكل قياسي لجميع النسخ.

لينكون لم تذكر أي تحديثات ميكانيكية للسيارة، ما يعني استمرار اعتماد السيارة على محرك V6 ايكوبوست سعة 3.5 لتر متصل بجير اوتوماتيكي بعشر سرعات، ومن المتوقع طرح السيارة رسمياً في نوفمبر القادم مع الكشف عن الأسعار قبلها بفترة، علماً بأنه ليس أكيداً وصول هذه المواصفات إلى نافيجيتور 2020 في الخليج.