مسؤول تطوير نيسان GT-R لا يعرف تفاصيل جيلها القادم!

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من طول الانتظار للجيل القادم من نيسان GT-R، إلا أن الصانعة اليابانية لا تنوي أن تبدأ في كشف تفاصيل الطراز الجديد بعد، وذلك حسب تأكيد كبير المتخصصين في تطوير وتصنيع جودزيلا السيارات الرياضية.

يعد هيروشي تامورا هو المسؤول الأول عن تطوير نيسان GT-R منذ أن كانت مجرد نموذج تجريبي، وهو ما يجعله الشخص الأكثر دراية بكافة تفاصيلها، مما دعا جريدة Top Gear إلى سؤاله عن اذا ما كانت نسخة نيسمو 2020 من GT-R الحالية ستكون هي آخر موديلات الجيل الحالي من السيارة اليابانية الأيقونية أم لا.

في إجابة هيروشي، وضح بأنه لا يستطيع البوح بذلك بعد، كما ذكر بأنه لا يعرف ما ستكون مهمته التالية بالنسبة له ولفريقه في تطوير GT-R.

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يشير ذلك إلى أن نيسان لم تنتهي بعد من تقرير ما ستبدو عليه الجيل التالي من GT-R، ولكن نظراً لأن آخر تحديثات الطراز لعام 2020 جعلته متوافقاً مع قوانين وضوابط معدلات الانبعاثات الجديدة، تمتلك الصانعة اليابانية حالياً متسع من الوقت للتوصل إلى قرار حاسم بشأن كافة تفاصيل الجيل القادم.

ونظراً لكون الجيل الحالي من GT-R يمتلك طلبات تصل إلى 18 شهر من الآن، رغم أنها قد طرحت منذ 2007 وسط منافسة شديدة، ترى نيسان أنه لا داعي للعجلة في طرح الجيل القادم منها، فيما أشار هيروشي إلى أن طرحه قد يكون كموديل 2022 أو 2023، ولكنه يثق في أنهم قد شارفوا على الوصول للمرحلة الأخيرة، خاصة بعد تحليلهم لآراء عملاء الشركة.