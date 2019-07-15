20 ألف جنيه تراجعاً في سعر الفئة القياسية من سكودا سوبيرب

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سكودا التشيكية في مصر، خصماً على أسعار الفئة Active القياسية من أيقونتها "سوبيرب" موديل 2019 بواقع 20 ألف جنيه. وأصبح سعر الفئة القياسية من سكودا سوبيرب سيدان العائلية الكبيرة بعد التخفيض 475 ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه، فيما استقرت أسعار الفئات الثلاث الأخرى عند أسعارها السابقة، حيث تقدم الفئة " Dynamic " الثانية من سوبيرب بسعر رسمي 520 ألف جنيه، والفئة " Ambition " الثالثة بـ630 ألف جنيه، أما الفئة Sport Line الأعلى فيبلغ سعرها 670 ألف جنيه. الثلاث الأخرى عند أسعارها السابقة، حيث تقدم الفئة "" الثانية من سوبيرب بسعر رسمي 520 ألف جنيه، والفئة "" الثالثة بـ630 ألف جنيه، أما الفئةالأعلى فيبلغ سعرها 670 ألف جنيه.

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