“بالفيديو” تطاير الأموال في منتصف طريق بولاية جورجيا يوقف المرور

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأسبوع الماضي، توقف عشرات السائقين في أحد الطرق العامة بمقاطعة ديكالب في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك بغرض جميع الكثير من الأموال المتساقطة من إحدى السيارات المدرعة المخصصة لنقل الأموال.

حسب محطة WSB TV التلفزيونية، في تمام الساعة 8 مساءً تقريباً يوم الثلاثاء الماضي، فُتح الباب الجانب لإحدى سيارات نقل الأموال المدرعة أثناء سيرها بسرعة على طريق I-285 السريع، وهو ما أدى لتطاير 175,000$ (656,250 ريال) تقريباً على الطريق خلفها، مما أدى لتوقف الكثير من السائقين بغرض جمع أكبر قدر ممكن من الأوراق المتطايرة.

رغم ذلك، أعلنت قوات الشرطة أنه في حالة لم يقم السائقين بإعادة الأوراق المالية التي جمعوها من ذلك الحادث الغريب، فسوف يتم توجيه التهم لهم، حيث أن هذه الأموال يمكن تتبعها من خلال لقطات الفيديو العديدة التي صورت لوحات أرقام أغلب أرقام السيارات المتوقفة، وهو ما أدى لإعادة 6 أشخاص الأموال التي عثروا عليها، حيث بلغت قيمة ما عثر عليه أحدهم 2,150$ (80,62 ريال).