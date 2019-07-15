“بالصور” كاديلاك اسكاليد تتحول إلى ليموزين SUV

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كاديلاك اسكاليد ESV عبارة عن SUV فاخرة وكبيرة في حد ذاتها حيث تمتلك تاريخ مشرّف طويل من التحسن بمرور الوقت، ولكن شركة Lexani Motors الأمريكية للتعديلات الفاخرة على السيارات قررت تحويل إحدى موديلات اسكاليد ESV الممتدة موديل 2017 إلى سيارة ليموزين كاملة مرتفعة عن الأرض عبر زيادة طولها إلى 9.14 متر.

بجانب الزيادة الإضافية في الطول، حصلت كاديلاك اسكاليد ESV على سقف أعلى لتقديم مساحة رأس أكبر ومساحة أوسع داخل المقصورة، ورغم ذلك نجدها تقدم فقط 4 مقاعد بالمقصورة الخلفية.

خلف مقصورة السائق والراكب الأمامي، نجد أن المقصورة الخلفية تمتلك مستوى فائق من الفخامة والرقي بحيث تبدو كغرفة خاصة من مع كسوة كاملة من جلد الكانتارا الفخم، بينما نجد كافة المقاعد قابلة للاتكاء والميل مع طاولة قابلة للطي، مع العديد من اللمسات الخشبية وثلاجة خاصة صغيرة مع تلفزيون 4K فائق الدقة، وهو ما يمكن إنزاله للأسفل عبر زر خاص من على بعد كي يمكن التحدث إلى السائق.

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هذا وتأتي كاديلاك اسكاليد بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان مع ناقل اوتوماتيكي 8 سرعات، وتتميز هذه النسخة المعدلة منها بكونها قد تمت قيادتها مسافة 265 كم فقط، وهو ما يجعل سعرها بعد التعديل الشامل 260,000$ (975,000 ريال).