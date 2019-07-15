عرض وكالة المتحدة للسيارات على تقسيط كرايسلر 300 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وكالة المتحدة للسيارات وكيل كل من رام ودودج وجيب وكرايسلر في المملكة العربية السعودية عن أفضل عروض السيارات الجديدة. السيارة المشمولة في العرض: – كرايسلر 300 ليميتد 3.6 لتر قسط شهري 1888 ريال أو نقداً 124.999 ألف ريال. مميزات العرض: دفع 50% الآن و50% بعد عامين

متوفرة بدون دفعة أولي

متوفرة بدون رسوم ادارية

صفر فائدة خلال عرض 50% و50% بعد عامين

الدفع في عام 2020

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