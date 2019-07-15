سر عودة الليموزين الأبيض على طرقات المملكة

لاحظ الكثيرون من مستخدمي تطبيقات سيارات النقل، ارتفاع الأسعار خلال الشهور الماضية على عكس البدايات الأولى لانتشار الخدمة في المملكة قبل نحو عامين.

وعبّروا عن استيائهم من هذا الارتفاع الكبير والغير مبرر في الأسعار، حيث أن ارتفاع الأسعار العام الماضي كان مقبولاً فجاء نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وتوقع البعض إلى أن هذا الارتفاع حدث لاستحواذ شركة أوبر على كريم، مما يعني سيطرتها على السوق وعدم وجود منافس حقيقي.

ولم يقتصر الأمر على الأسعار وحسب، فقد صرّح متعاملون مع الشركتين أن الهيئة العامة للنقل لا تحقق التجاوب المطلوب مع الشكاوى للعملاء من هذه الخدمات التي اعتبرت في بداية انطلاقتها في المملكة مميزة في أسعارها وفي أعداد سياراتها واستجابتها السريعة والعمل على إرضاء العميل.

Advertisements

ولذلك كانت كل هذه الأسباب كافية لعودة سيارات التاكسي الأبيض “الليموزين” بقوة في الشارع، فعلى الرغم من كون الخدمة المقدمة أقل إلا أن أسعاره أفضل من التطبيقات وقابلة للتفاوض والتخفيض.

بينما رأى عاملون سعوديون في سيارات التطبيقات، أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار الوقود، وأيضا بسبب الاندماج الحادث بين الشركتين في أعمالهم بالمملكة.