“بالصور” وفاة 5 طلاب وإصابة اثنين بإصابات خطيرة في حادث مروري عنيف بالمجاردة

الخليج ٣٦٥ نت – تعرّضت إحدى السيارات التي كانت تقل 7 شبان جميعهم من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى اصطدام عنيف أدى إلى انشطارها إلى 3 أجزاء، في أسفل عقبة سنان بمركز خاط التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وحدث ذلك بسبب اختلال عجلة القيادة، لتنحرف عن مسارها وتصطدم بمقبرة مجاورة للطريق، ونتج عن هذا الحادث وفاة 5 طلاب وإصابة اثنين بإصابات خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى المجاردة العام.

وكانت قد باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير الحادث فور تلقي البلاغ، وقاموا بدورهم ونقلوا المصابين إلى المستشفى.