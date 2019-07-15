طيران نسما السعودي يوقف جميع رحلاته… لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوقف طيران نسما السعودي جميع رحلاته الداخلية من اليوم 15 يوليو لحين إشعار آخر، بدون بيان رسمي من الشركة التي كانت تستهدف نحو 175 رحلة أسبوعياً.
وتناثرت الأقاويل حول أنه ربما تؤجر الشركة طائراتها لشركات طيران أخرى، بعدما رفعت أسعار رحلاتها من 150 ريالاً لرحلة الوجهة الواحدة، بزيادة بلغت نسبتها 50%.
يُذكر أن طيران نسما قام بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية مؤخراً، والآن يقتصر عمل الشركة على الرحلات المصرية فقط، أي رحلات مابين مصر والسعودية.
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