تعرف على أحدث قائمة سعرية لـ"ميني كوبر"

كتب: باسل الحلواني
كشفت المجموعة البافارية للسيارات وكيل علامة ميني كوبر الألمانيةفي مصر، عن أحدث قائمة سعرية لجميع طرازاتها في السوق المحلية.
وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية الخاصة بـ"ميني كوبر"، والتي جاءت كالتالي:
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