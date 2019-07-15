لماذا تستخدم اليابان كرة بولينج في اختبار أمان السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر اليابان من أكثر دول العالم التي تتبع معايير أمان صارمة في اختبار السيارات الجديدة، وذلك لقياس مدى كفاءة وسائل الأمان بها وقوتها، حيث تعد سلامة وأمان المواطنين من أولويات حكومة البلاد.



وعلى الرغم من توحيد معايير وقياس الأمان في اختبارات السيارات في جميع دول العالم، إلا أنه يقال أن اليابان تتبع بعض الاختبارات الخاصة في قياس مدى قوة وكفاءة السيارات، ومنها اختبار خاص يحمل اسم “كرة البولينج” Bowling Ball.

يُعتقدُ بأن اليابان تستخدم كرة البولينج في اختبار السيارات عبر إلقاءها من ارتفاع عالي على غطاء المحرك، للتأكد مما إذا كان سينبعج أم لا، وبناءً عليه يتم تحديد إذا ما كانت السيارة مؤهلة للدخول إلى السوق المحلية.

فعلياً، كرة البولينج أضعف من أن تؤدي إلى انبعاج أو انثناء غطاء السيارة، إذ أن الاختبار الفعلي الذي تقوم به اليابان يكون على هيئة استخدام مستشعر خاص ذو شكل نصف كرة يتم إلقاءه نحو غطاء المحرك والزجاج الأمامي بغرض قياس مستوى الضرر الذي قد يتلقاه أحد الأشخاص في حالة اصطدمت رأسه بتلك الأماكن في السيارة في حال الحوادث.



ويبلغ وزن هذا المستشعر الذي على شكل كرة 7.2 كجم، في حين متوسط وزن الرأس البشرية هو 4.5 كجم، وذلك بغرض أن تكون النتائج واقعية لأكثر درجة ممكنة، ويتم وضع وزن جسم الإنسان في قياسات الاختبار، كما أشارت الشركات المصنعة للسيارات إلى أنها تعمد إلى جعل غطاء السيارة مرن بعض الشئ، حتى إذا تلقى صدمة من رأس أحد الأشخاص لا يصيبه بضرر كبير من جراء الاصطدام.