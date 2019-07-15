هل سيتم إرسال التحديثات والأنظمة الحديثة إلى سيارتك مثل الهواتف ؟

الخليج ٣٦٥ نت – تختلف الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة حسب موديل السيارات وطرازها، وفي بعض الأحيان قد تضطر إلى تأجيل شراء سيارة إلى العام الذي بعده من أجل الحصول على العديد من التحديثات والتقنيات الجديدة، كما أن بعض قائدي السيارات قد يضطر إلى بيع سيارته وشراء الموديل الجديد لها من أجل الحصول على البرامج والأنظمة المتطورة الحديثة بها.



لذا يعتقد كثير من الخبراء أن حل هذه المشكلة هو إرسال التحديثات البرمجية الجديدة عبر الهواء (Remote Software Updates)، وذلك مثل ما يحدث في الهواتف المحمولة، حيث ترسل الشركة تحديثات البرامج عبر الهواء بدون الحاجة إلى الإنتظار لموديلات حديثة من الهواتف تمتلك تلك التحديثات أو الذهاب للشركة المصنعة للحصول عليها.



وبالفعل تتوفر حالياً إرسال التحديثات البرمجية عبر الهواء في السيارات، ولكن بشكل حصري فقط بسيارات تسلا الكهربائية، حيث تعمل الشركة على إرسال تحديثات البرامج والأنظمة عبر الهواء مثل الهواتف، وهو ما يساعد على زيادة الأمان في السيارة وإصلاح أوجه القصور بها، وتلبية رغبات قائد السيارة في الحصول على التحديثات والأنظمة الجديدة بسهولة.

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وتعتبر طريقة أستقبال هذه التحديثات بسيطة، حيث يتم ظهور إشعارات التحديثات الجديدة على الشاشة اللمسية الخاصة بنظام الترفيه المعلوماتي بمختلف السيارات الداعمة لها، كما يتم إرسال هذه الإشعارات أيضاً عبر الهاتف، ويتم عرض أهم المميزات والخصائص الإضافية التي سيقدمها هذا التحديث وعرض الوقت اللازم لتحميله.



وتتعدد صور الإستفادة من هذه التحديثات في سيارات تيسلا، حيث تعمل على زيادة سرعة استجابة نظام الترفيه والشاشة اللمسية، كما تؤدي إلى تحسين دقة مستشعرات الاقتراب التي تساعد على منع الاصطدامات وتفادي الحوادث.

بالإضافة إلى قدرتها على زيادة سرعة أنظمة تفعيل المكابح، أو تغيير الواجهة البرمجية المستخدمة بالتحكم في السيارة، وغيره من التحديثات التي تلبي رغبات قائد السيارة وتعمل على راحته وتزيد من أمان وسلامة السيارة دون الحاجة لشراء موديلات جديدة.