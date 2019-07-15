تعرف على أقل الدول العربية والعالمية في سعر البنزين خلال 2019

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من ثبات سعر الوقود عالمياً، إلا سعر بيع البنزين يختلف من دولة إلى أخرى، ويبلغ متوسط سعر اللتر نحو 1.11 دولار أمريكي (4.1635 ريال).



ويرجع سبب اختلاف سعر بيع البنزين بين الدول حول العالم، إلى تدخل حكومات الدول في سعر البنزين من إضافة بعض الدول ضرائب إلى سعره، كما أن بعض الدول الأخرى تقوم بخفض سعره من خلال الإعانات المختلفة.

ويختلف أيضاً سعر البنزين في الدول حسب الظروف المعيشية وثراء الدولة، حيث نجد أن الدول الأكثر ثراء لديها سعر البنزين مرتفع بالمقارنة مع الدول الفقيرة والمنتجة للنفط والمصدرة له.



واليوم سوف نقدم لكم الدول العربية الأقل سعراً للبنزين، ولقد جاءت المملكة في المركز السادس بها، وتأتي القائمة كما يلي:

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1- السودان (0.525 ريال).

2- الجزائر & الكويت (1.312 ريال).

3- قطر (1.8 ريال).

4- البحرين(1.987 ريال).

5- مصر (2.025 ريال).

6- عمان & السعودية (2.18 ريال) .

7- الإمارات (2.212 ريال).

8- العراق (2.362 ريال).

9 – تونس (2.7 ريال).

10- لبنان (3.15 ريال).

أما عن قائمة الدول العالمية الأقل سعراً للبنزين فكانت الأسعار على النحو التالي: –

1- فنزويلا (0.011 ريال).

2- كوبا (0.337 ريال).

3- السودان (0.525 ريال).

4- إيران (1.087 ريال).

5- الجزائر & الكويت (1.312 ريال).

6- نيجيريا 0.4 (1.5 ريال).

7- تركمانستان 0.43 (1.612 ريال).

8- كازخستان 0.45 (1.687 ريال).

9- أذربيجان وأنجولا 0.47 (1.762 ريال).

10- قطر 0.48 (1.8 ريال).