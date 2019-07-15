كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تعلن إطلاق سيارتها الجديد "GT Mk2" المخصصة للحلبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فورد الأمريكية عن سيارتها الرياضية GT Mk2 المخصصة للحلبات محدودة الإنتاج وبسعر يفوق مليون دولار.

تأتي السيارة من تطوير فريق Ford Performance و مشاركة مهندسي Multimatic وتحمل GT Mk2 تصميم سيارات السباقات ورزمة أيروديناميكية شرسة تشمل ناشر هواء خلفي ممتد وجناح خلفي مرتفع ومداخل محسنة لهواء المحرك الذي ارتفع قوته إلى 700 حصان. وتولد الرزمة الأيروديناميكية 4 أضعاف القوة السفلية مقارنة بالسيارة القانونية على الطرق.

ستحصل السيارة على مقاعد سباق من شركة Sparco بحزام أمان ذو ست نقاط وسيتوفر نظام معلوماتي من نوع MoTeC وتتصل الشاشة بكاميرا مراقبة خلفية للرجوع للوراء. وإذا رغب عملاء فورد فيمكن إضافة مقعد الراكب كخيار.

ستقوم فورد ببناء وبيع 45 نسخة فقط من GT Mk2 وستباع كل منها بسعر 1.2 مليون دولار.