“بالصور” مرسيدس G-Class بيك اب العسكرية متاحة الآن للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – قد يكون من الصعب أحياناً أن نتذكر الوقت الذي كانت فيه مرسيدس G-Class رمزاً لقوة التحمل العالية والقساوة بدلاً من أن تكون رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية العالية، إلا أن بيك اب W461 العسكرية ستذكرنا بذلك.

تعد بيك اب 1993 250GD W461 نسخة نادرة للغاية من G-Class، حيث صنعت لأغراض عسكرية بمحرك OM602 ديزل 5 سلندر فائق الاعتمادية مع ناقل يدوي 4 سرعات، وهو ما يجعل طرحها للبيع عبر موقع Ebay الشهير أمر مثير للاهتمام، خاصة أنها تحمل حزمة تيربو إضافية من قبل البائع لزيادة القوة مع مضخة وقود أكبر، بجانب وجود دفع رباعي، معاملات إغلاق خلفية، عجلات 16 إنش حديدية أصلية بإطارات للطرق الوعرة مع صندوق خلفي كبير يمكن فتحه من 3 جوانب.

تمت المحافظة على البيك اب بحالة ممتازة دون أي صدأ، كما أنها قطعت 38,663 كم فقط، مع داخلية تتلائم مع التصميم القاسي عبر مقاعد قاسية للغاية دون حتى وجود لراديو، ولكن مع مكيف هواء بسيط، وهي متاحة للبيع بسعر 62,000$ (232,500 ريال).