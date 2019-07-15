- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
الخليج ٣٦٥ نت – قد يكون من الصعب أحياناً أن نتذكر الوقت الذي كانت فيه مرسيدس G-Class رمزاً لقوة التحمل العالية والقساوة بدلاً من أن تكون رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية العالية، إلا أن بيك اب W461 العسكرية ستذكرنا بذلك.
تعد بيك اب 1993 250GD W461 نسخة نادرة للغاية من G-Class، حيث صنعت لأغراض عسكرية بمحرك OM602 ديزل 5 سلندر فائق الاعتمادية مع ناقل يدوي 4 سرعات، وهو ما يجعل طرحها للبيع عبر موقع Ebay الشهير أمر مثير للاهتمام، خاصة أنها تحمل حزمة تيربو إضافية من قبل البائع لزيادة القوة مع مضخة وقود أكبر، بجانب وجود دفع رباعي، معاملات إغلاق خلفية، عجلات 16 إنش حديدية أصلية بإطارات للطرق الوعرة مع صندوق خلفي كبير يمكن فتحه من 3 جوانب.
تمت المحافظة على البيك اب بحالة ممتازة دون أي صدأ، كما أنها قطعت 38,663 كم فقط، مع داخلية تتلائم مع التصميم القاسي عبر مقاعد قاسية للغاية دون حتى وجود لراديو، ولكن مع مكيف هواء بسيط، وهي متاحة للبيع بسعر 62,000$ (232,500 ريال).
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” مرسيدس G-Class بيك اب العسكرية متاحة الآن للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.